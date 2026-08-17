PS Ignatie: Maica Domnului să fie cea care ne inspiră și ne ajută ca noi să găsim liniștea în cuvintele lui Hristos

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a slujit sâmbătă, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, la Mănăstirea Moreni, din județul Vaslui. „Maica Domnului să fie cea care ne inspiră și ne ajută ca noi să găsim liniștea în cuvintele lui Hristos”, i-a îndemnat Preasfinția Sa pe credincioși.

Episcopul Hușilor a explicat pericopa evanghelică despre vizita Mântuitorului în casa surorilor Marta și Maria, arătând că cele două atitudini descrise în Evanghelie nu trebuie privite ca opuse, ci ca fiind complementare.

„Marta este cea care se preocupă de cele ale unei gazde foarte bune, să primească în mod adecvat oaspetele de seamă, Care a călcat pragul casei lor, iar Maria se gândește să se hrănească din cuvintele Celui care este în casa lor”.

„Să avem capacitatea de a fi oameni lăuntrici”

Preasfinția Sa a precizat că Domnul Hristos nu dezaprobă preocuparea Martei pentru buna primire a oaspetelui, ci îi atrage atenția asupra risipirii și tulburării interioare: „Domnul nu dezavuează această atitudine a ei, ci mai degrabă îi atrage atenția ca ea să nu se risipească și să nu se lase distrasă de la ceea ce este esențial”.

Ierarhul a arătat că alegerea acestui fragment evanghelic pentru sărbătorile Maicii Domnului evidențiază faptul că viața creștină presupune atât grija pentru cele exterioare, cât și cultivarea vieții lăuntrice.

„Să ne lăsăm angrenați și de faptul de a fi oameni buni, primitori, cu inimă bună, preocupați ca toate să fie într-o anumită rânduială, într-un anume rost și cu un anume sens, dar în același timp să avem capacitatea de a fi oameni lăuntrici, care nu neglijăm partea spirituală, preocupați de frumusețea interioară”.

Maica Domnului este modelul prin excelență

Episcopul Hușilor a prezentat-o pe Maica Domnului drept modelul care unește aceste două dimensiuni ale vieții.

„Maica Domnului este modelul prin excelență care îngemănează această grijă, preocupare ca toate să fie într-un sens, cu un rost pe care Dumnezeu l-a așezat în fiecare dintre noi, în lumea aceasta”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a vorbit despre legătura dintre aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu și dobândirea liniștii interioare: „Omul care adâncește în inima sa cuvântul lui Dumnezeu, în mod inevitabil ajunge la acea stare de tăcere a ființei sale, la acea stare de profunzime în care nu se risipește în cele exterioare”.

„Cu cât noi adâncim cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, cu atât ne adâncim în tăcere. Cu cât ne distanțăm, cu cât ignorăm cuvântul lui Dumnezeu, ne pierdem în propriile noastre cuvinte care poartă în sine germenele păcatului, al dezbinării, neliniște și frământare foarte multă”, a subliniat la final Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Hușilor