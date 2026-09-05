Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 14-a după Rusalii

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 14-a după Rusalii, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei, va sluji la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” – Moreni, comuna Prisăcani, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Sf. Mucenic Pantelimon și Sf. Ierarh Andrei Șaguna” din municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Parohia Timișoara Iosefin din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Parohia „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” din localitatea Costuleni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Anvers, Belgia.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Erfurt, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sf. Împărați” din Chicago, Illinois, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Năvodari, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia Șăulia de Câmpie, județul Mureș.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Parohia Călimănești II din orașul Călimănești.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Parohia Izvoru de Sus, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” a Parohiei Dâmbroca, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica Parohiei Agrișu Mic, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Parohia „Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana” – Birmingham II, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Schitul „Sfântul Arhanghel Mihail” – Coronini, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” a Parohiei Oradea-Zorilor din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Beltiug, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la parohia Calea Târgu Jiului din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Biserica „Sfântul Pantelimon” din Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la parohia Gălăteni, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Parohia Șuica din Scornicești, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Hurez, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Poiana Raftivanilor din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Gyula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Parohia „Sfântul Leontie de la Rădăuți” din Ivrea, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Efrem Sirul” din Torrevieja, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș” din Helsingborg, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, Episcop vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” – Reședința Episcopală din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfântul Ierarh Mel de Ardagh” din Longford, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia Bragadiru din județul Ilfov.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Parohia „Sfânta Parascheva” din Cornu de Jos, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi” din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Blăjenii de Sus, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Tomești Colonie, județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Săseni, raionul Călărași, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Landsberg, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Vatra Dornei, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Parohia Cernu, județul Bacău.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Finteușu Mare, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Albacete, Spania.