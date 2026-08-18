Pr. Stelian Tofană a susținut la Vatra Dornei o conferință despre femeie în scrierile Noului Testament

Părintele Stelian Tofană, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut duminică, la Vatra Dornei, conferința „Femeia în scrierile Noului Testament. Reverberații în contemporaneitate”.

Manifestarea a avut loc în sala mare a Centrului Muzeal și Multicultural „Palatul Dornelor” – Cazinoul Băilor și a reunit clerici, monahi și numeroși credincioși.

În cadrul prelegerii, pr. Stelian Tofană a pornit de la mai multe personaje feminine prezentate în Noul Testament, între care Maica Domnului, femeia samarineancă, femeia cananeeancă, Maria Magdalena, Loida și Eunichi (bunica și mama lui Timotei). Preotul a subliniat modelul credinței, a mărturisirii și a rolului pe care femeia îl are în transmiterea credinței către generațiile următoare.

Prelegerea a adus în atenție și locul familiei creștine, abordată din perspectiva relației dintre Hristos și Biserică. Iubirea dintre soți a fost prezentată ca o formă de dăruire reciprocă, întemeiată pe comuniune, respect și jertfelnicie.

Familie, Biserică și educația tinerilor

În sesiunea de întrebări, participanții au discutat cu invitatul despre provocările familiei creștine și despre necesitatea unei prezențe mai active a Bisericii în formarea copiilor și a tinerilor.

La finalul întâlnirii, pr. Răzvan Cîmpulungeanu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Misiune Pastorală și Actualitate Creștină, a transmis mesajul Arhiepiscopului Calinic al Sucevei și Rădăuților.

Din partea Înaltpreasfinției Sale, părintele Stelian Tofană a primit Ordinul „Crucea Bucovinei”, cea mai înaltă distincție a eparhiei, pentru „remarcabila activitate dedicată Bisericii și Comunității”.

Întâlnirea a fost organizată de Sectorul Misiune Pastorală și Actualitate Creștină al Centrului Eparhial Suceava, împreună cu Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc.

Manifestarea s-a înscris în cadrul activităților dedicate Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților