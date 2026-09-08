Pr. Codruț Marian Toader despre Maica Domnului: Toată viaţa ei a fost o rugăciune

„Maica Domnului s-a născut prin rugăciune şi toată viaţa ei a fost o rugăciune”, a spus marți părintele Codruț Marian Toader la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preotul a arătat că sărbătoarea Nașterii Preasfintei Fecioare, așezată la începutul anului bisericesc, marchează apropierea „zorilor mântuirii” și pregătește împlinirea lucrării lui Dumnezeu pentru oameni.

„Este prilej de bucurie pentru toată lumea, fiindcă Fecioara Maria este Eva cea nouă. Eva cea veche a fost aceea care prin neascultare de Dumnezeu a adus moartea în lume, însă Eva cea nouă, Maica Domnului, prin ascultare smerită aduce lumii viață”.

„Naşterea Împărătesei cerului şi a pamântului face legătura dintre Vechiul și Noul Testament, punând capăt etapei promisiunilor și a aștep­tării și inaugurând vremea harului și a mântuirii prin Hristos Domnul, pentru că așa cum a afirmat Sfântul Ioan Evanghelistul, Legea prin Moise s-a dat, dar harul şi adevărul au venit prin Iisus Hristos”, a mai spus clericul.

O naștere binecuvântată prin rugăciune

Părintele Codruț Marian Toader a subliniat că nașterea Fecioarei Maria a fost rod al credinței, răbdării și rugăciunii Sfinților Ioachim și Ana, care au primit de la Dumnezeu un copil după ani de așteptare și încercare.

„Văzând credința, răbdarea și perseverența lui Ioachim și a Anei, Dumnezeu i-a trimis fiecăruia dintre cei doi câte un înger, care le-a vestit că rugăciunea le-a fost ascultată și că vor avea o fiică, pe care să o numească Maria”.

Pornind de la interpretarea Sfântului Ioan Damaschin, preotul a evidențiat semnificația lipsei copiilor a Sfinților Ioachim și Ana ca „sterilitatea sau lipsa harului dumnezeiesc din întreaga umanitate în urma păcatului stră­moșesc”.

„Odată cu izbăvirea Anei, manifestată prin zămislirea și naşterea Sfintei Fecioare Maria, s-a dovedit că harul dumnezeiesc a început să lucreze din nou în umanitate, chiar dacă nu într-un mod deplin”, a spus clericul.

Modelul Maicii Domnului

Referindu-se la momentele principale din viața Maicii Domnului, Părintele Codruț Marian Toader a evidențiat rolul ei în istoria mântuirii, arătând că întreaga sa existență a fost orientată spre Dumnezeu.

„În persoana Maicii Domnului avem modelul neegalat al tuturor virtuților, avem realizate toate darurile Duhului Sfânt. Ea este binecuvântată între femei și plină de dar, fiindcă a viețuit cu totul după voia lui Dumnezeu și niciun păcat nu umbrește lumina sufletului său”.

Totodată, slujitorul de la Paraclisul Catedralei Naționale a amintit virtuțile prin care Preasfânta Fecioară Maria a devenit pildă pentru credincioși: „Curăția desăvârșită, smerenia adâncă, neclintita încredere în cuvântul lui Dumnezeu, dragostea plină de devotament și îndelunga răbdare la vreme de suferință”.

„Maica Domnului este apărătoarea noastră în nevoi și Maică duhovnicească deodată cu încredințarea ei de către Fiul ei, ucenicului Ioan. De atunci, noi, toți cei credincioși, am primit-o pe Maica Domnului, Maica noastră duhovnicească, iar pentru aceasta cu curaj s-o rugăm să vegheze asupra noastră și să ceară pentru noi înaintea Fiului ei și Mântuitorului nostru”, a spus la final clericul.