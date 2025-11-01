Mulțimi de pelerini vin la Catedrala Națională: Peste 170.000 de persoane s-au închinat în Sfântul Altar

Mulțimi de pelerini vin continuu la Catedrala Națională la aproape o săptămână de la sfințire. Peste 170.000 de persoane au trecut, până sâmbătă dimineață, prin Sfântul Altar.

Pentru a facilita accesul credincioșilor, Catedrala Națională este deschisă permanent, iar echipele de voluntari ale Arhiepiscopiei Bucureștilor oferă sprijin celor care vin la închinare.

În Sfântul Altar au fost așezate spre cinstire moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, și ale Sfântului Dimitrie cel Nou.

În prezent, timpul de așteptare este de aproximativ cinci ore, iar capătul rândului poate fi urmărit pe harta interactivă actualizată constant și pusă la dispoziția pelerinilor în format online de Arhiepiscopia Bucureștilor.

Perioada în care pelerinii pot trece prin Sfântul Altar al Catedralei Naționale a fost prelungită până în data de 5 noiembrie.

Catedrala Națională a fost deschisă pentru închinare în Sfântul Altar din data de 26 octombrie, după sfințirea picturii în mozaic săvârșită de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Vezi și:

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene