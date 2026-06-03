Episcopul Veniamin i-a pomenit pe eroii SMURD de la Haragâș, la zece ani de la accidentul aviatic

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud i-a pomenit marți pe eroii SMURD care au murit în accidentul aviatic produs în apropierea localității Haragâș, raionul Cantemir, în urmă cu zece ani.

Evenimentul comemorativ a avut loc la monumentul ridicat în cinstea celor patru eroi în apropierea locului unde a avut loc accidentul.

Preasfinția Sa a evidențiat jertfa și devotamentul tuturor celor care își pun viața în slujba semenilor, subliniind că adevărații eroi nu sunt doar cei care poartă arme, ci și cei care, prin profesia și vocația lor, aleg să slujească viața, sănătatea și siguranța oamenilor.

Preasfințitul Părinte Veniamin a adresat un cuvânt de mângâiere și încurajare familiilor victimelor, care an de an revin la locul tragediei pentru a păstra vie memoria celor dragi. Ierarhul a subliniat că rugăciunea, recunoștința și pomenirea celor adormiți reprezintă cea mai frumoasă formă de cinstire a sacrificiului lor.

La manifestare au participat Gabriel Nicola, consulul general al României la Cahul, Daniella Misail-Nichitin, ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Emil Ceban, ministrul Sănătății al Republicii Moldova, Raed Arafat, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din România, precum și reprezentanți și echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din Cahul.

„Pentru noi, ei nu sunt doar nume înscrise într-o pagină de istorie. Sunt colegii care au răspuns fără ezitare atunci când cineva avea nevoie de ajutor. Sunt eroi care și-au îndeplinit misiunea până la capăt. Astăzi îi comemorăm cu tristețe, dar și cu mândrie. Pentru că adevărații eroi nu sunt uitați niciodată”, au transmis reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgență.

În data de 2 iunie 2016, comandorul Doru Gavril, căpitan-comandorul Voicu Șocae, medicul Mihaela Dumea și asistentul medical Gabriel Sandu au murit într-un accident aviatic în timp ce se aflau într-o misiune de salvare.

Foto credit: Episcopia Basarabiei de Sud