Eroii români din Primul Război Mondial au fost pomeniți de Mitropolitul Iosif la Soultzmatt, Franța

Eroii români din Primul Război Mondial au fost pomeniți de Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale la Soultzmatt, Franța. Manifestarea a fost organizată prin colaborarea mai multor comunități ortodoxe românești din regiune.

Evenimentul s-a desfășurat sâmbătă la singura şi cea mai mare necropolă militară românească din Franţa. Slujba de pomenire a fost urmată de ceremonia depunerii coroanelor de flori.

Numeroși credincioși români din Franța, Elveția și Germania au participat la comemorare, alături de reprezentanți ai autorităților române și franceze, oficiali, parlamentari români și reprezentanți ai administrației locale.

„Această zi de pomenire de la Soultzmatt a fost nu doar o comemorare istorică, ci și o mărturie vie a unității românilor din diaspora, a legăturii lor cu Biserica și cu valorile strămoșești. Într-o ambianță de sărbătoare, pace și fraternitate, toți cei prezenți au plecat cu sufletul luminat și cu convingerea că memoria eroilor noștri rămâne vie prin rugăciune, credință și comuniune”, au transmis reprezentanții mitropoliei într-un comunicat.

Un moment important al manifestării a fost prezentarea istoricului francez Christophe Woehrlé, care a identificat și documentat numele multor soldați români înhumați în cimitirele militare. Programul a inclus și o expoziție de icoane dedicate sfintelor femei recent canonizate de Biserica Ortodoxă Română.

Cimitirul din Soultzmatt

Cimitirul militar român de la Val du Pâtre („Valea Păstorului”), aflat în apropierea localității Soultzmatt din regiunea Alsacia, este cea mai mare necropolă românească de război din Franța. Așezat într-o zonă împădurită a Munților Vosgi, locul păstrează memoria sutelor de militari români care și-au pierdut viața în captivitate în timpul Primului Război Mondial.

Necropola a fost amenajată pe terenul fostului lagăr de prizonieri, unde numeroși soldați români au îndurat condiții extrem de grele. Documentele vremii consemnează că mulți dintre aceștia au murit din cauza foametei, frigului, bolilor și tratamentelor inumane la care au fost supuși între anii 1917 și 1918.

În cimitir sunt înhumați 678 de militari români, dintre care 553 în morminte individuale. Alte două morminte comune adăpostesc osemintele a 125 de prizonieri români, care și-au găsit sfârșitul în urma unui episod tragic petrecut în iarna anului 1917.

Importanța acestui loc al memoriei a fost recunoscută de-a lungul timpului și de membrii Familiei Regale a României. Regele Ferdinand I și Regina Maria au participat la sfințirea și comemorarea eroilor români de la Soultzmatt în anii de după război, iar în 1986 cimitirul a fost vizitat de Regele Mihai I și Regina Ana.

Foto credit: Pr. Alexandru Ojică