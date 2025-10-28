Ioan-Aurel Pop, Academia Română: A doua Biserică ortodoxă autocefală ca mărime din lume merita demult o catedrală pe măsură

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, spune că Biserica Ortodoxă Română este a doua ca mărime din lume și merita demult o catedrală pe măsura sa.

Într-un interviu acordat agenției Agerpres, președintele Academiei Române a subliniat că românii au datoria să-și păstreze demnitatea, într-o lumea aflată într-o perpetuă competiție.

„A doua biserică ortodoxă autocefală ca mărime din lume (Biserica Ortodoxă a Ucrainei este, în parte supusă Bisericii Ortodoxe Ruse, este divizată și, deci, este nerecunoscută canonic) merita demult o catedrală pe măsură. Nu este vorba aici de orgoliu, ci de reprezentare și de demnitate. Românii au datoria – ca și în alte domenii ale vieții – să-și țină rangul. Lumea întreagă este o competiție”, a spus președintele Academiei Române.

Catedrala Națională va dăinui peste veacuri

Istoricul afirmă că poporul român merită un monument măreț dedicat credinței sale.

„Biserica este săracă și bogată în același timp, fiindcă Domnul primește rugăciunile robilor săi în orice fel de loc. Dar un popor care se respectă, în această lume sofisticată, nu poate avea locul său central de rugăciune, cartea de vizită a credinței decât într-un monument măreț. Așa a fost de când e lumea și așa se cuvine”.

„Ortodoxiile surori și-au clădit catedrale monumentale demult, s-au mândrit cu ele, și-au primit în ele oaspeții de seamă, s-au chiar lăudat cu frumusețea și grandoarea lor”, a mai adăugat profesorul clujean.

Catedrala Națională, a cărei sfințire s-a petrecut duminică, este un simbol al națiunii române, care va duce mesajul credinței și al identității românești peste veacuri.

„Catedrala Națională este un astfel de monument, menit să dăinuie peste secole ca un sigiliu de preț și să ducă spre eternitatea noastră umană mesajul credinței și al identității românești”.

Foto credit: Mircea Florescu / Basilica.ro