E bucuria oricărui român, o dorință de un secol și jumătate: Gânduri de la închinătorii în altarul Catedralei Naționale

Pelerini din toată țara au călătorit în Capitală, pentru a se închina în altarul Catedralei Naționale, deschis în mod excepțional în acest scop după sfințirea picturii în mozaic.

Până vineri dimineață, peste 140.000 de persoane trecuseră prin altarul sfântului lăcaș.

„Nu te poți sătura să te uiți! Din instinct îți faci semnul crucii. Te minunezi. E ceva magnific – totul e o bijuterie”, a declarat un pelerin din comuna Colceac, județul Prahova, pentru Radio Trinitas.

„Nu sunt cuvinte. Felicitări, a meritat acest efort! Bucuria e până la lacrimi. Toți cei care au contribuit au făcut un mare lucru. Și e bucuria oricărui român, e o dorință de un secol și jumătate!” a adăugat prahoveanul.

O femeie din Rădăuți, județul Suceava, aștepta de șapte ore la rând, fiind venită împreună cu alți credincioși care s-au organizat în acest scop.

„Abia așteptăm să ne închinăm. Este extraordinar. Am mai fost și la Kiev, dar cred că întrece ce am văzut acolo”, a spus rădăuțeanca.

În Catedrală e contribuția fiecărui român

„Sunt din Maramureș”, a declarat altă închinătoare, care a așteptat nouă ore să se închine. „Emoție, bucurie, sfințenie și rugăciune. A fost deosebit. Nu sunt obosită. Îmi pare bine că am ajuns și slavă Domnului!”

„Preoții noștri, în fiecare an, când se făcea colectă pentru Catedrala Mântuirii Neamului, contribuiau. Și am dorit să vin și eu aici. Am stat nouă ore. Am știut că mă voi întâlni cu părinții de la noi în Catedrală, pentru că în ea e și părticica pusă de ei – contribuția lor, inclusiv contribuția sufletească, de bucurie și rugăciune”, a adăugat maramureșeanca.

„Cu toate că au fost mulți maramureșeni aici, o să duc maramureșenilor această imagine a Catedralei și o voi pune pe Facebook și voi scrie să vină. Chiar dacă nu se va mai intra în Sfântul Altar, să vină când au posibilitatea, ca să vadă ceva monumental.”

„E raiul Dumnezeu aici!”, a exclamat cu bucurie o credincioasă din Bacău după ce s-a închinat și ea în altarul Catedralei Naționale.

Să mulțumim celor care au ajutat la construcție

„Să știți, e foarte, foarte frumoasă, dar și multă muncă au fost aici. Și atunci trebuie să mulțumim toți poporului care a ajutat la această sfântă biserică! Dacă mai stau trei zile aici, nu mă plictisesc, că mă uit la sfinți”, a spus un sibian.

O credincioasă vârstnică din Mizil, județul Prahova, a spus că a simțit „o căldură imensă” în Catedrala Națională. „Mulțumim că am trăit și să o vedem așa! Am intrat și acum șapte ani în altar și am zis în gândul meu: Doamne, să mă ții sănătoasă, s-o văd și eu terminată! Și Îi mulțumesc că m-a ținut șapte ani. Au trecut repede!”

Din rândul pelerinilor nu au lipsit nici copiii.

„Iubesc biserica aceasta, pentru că e cea mai frumoasă pe care am văzut-o”, a declarat o fetiță pe nume Anita. Iar un băiețel pe nume Victor a spus: „E (o biserică) foarte învățătoare. Învăț ceva de la ea. Sfinții aceștia chiar mă ajută!”

Catedrala Națională rămâne deschisă pentru trecerea prin Sfântul Altar zi și noapte până miercuri, 5 noiembrie 2025, ora 24:00.

Timpul de așteptare poate fi consultat prin aplicația de hartă interactivă realizată de Arhiepiscopia Bucureștilor. Dați scroll-down de pe desktop sau cu telefonul culcat pe orizontală, apoi click pe bulina roșie în care este reprezentat un pieton. Va apărea timpul de așteptare.

