Cum a fost văzută sfințirea picturii Catedralei Naționale în presa internațională

Slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, oficiată duminică de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost relatată pe larg în presa internațională, care a subliniat semnificația religioasă, culturală și națională a momentului.

Potențial turistic major

Agenția Associated Press (AP) a relatat că la slujba de sfințire au participat mii de credincioși. AP a evidențiat suprafața mozaicurilor Catedralei, care acoperă 17.800 m², subliniind că edificiul este un simbol al identității și credinței naționale, cu un potențial turistic major pentru capitala României.

Între miile de participanți, unii credincioși au vorbit despre importanța spirituală a momentului și despre percepția publică a Bisericii. „Marea problemă a societății este că majoritatea celor care critică nu urmăresc activitățile Bisericii”, a spus Răzvan Ghiorghieș pentru AP.

De la agenția de știri americană au preluat mai multe publicații cunoscute din întreaga lume precum Deutsche Welle, The Independent, The Washington Times și The Koreea Herald.

Recorduri arhitecturale

Televiziunea publică TVP Polonia a prezentat Catedrala Națională ca pe un centru spiritual al țării, amintind unele recorduri arhitecturale pe care le deține Catedrala Națională: este cea mai înaltă biserică ortodoxă din lume, are cel mai mare iconostas și găzduiește cel mai greu clopot cu balans liber din Europa, cu o greutate de 25 de tone.

Frumusețea excepțională

Potrivit Le Petit Journal, ceremonia a reunit mii de pelerini și aproximativ 2.500 de invitați oficiali, între care președinții României și Republicii Moldova, reprezentanți ai Casei Regale și membri ai Guvernului. Publicația franceză a notat că Patriarhul Bartolomeu I a elogiat „frumusețea excepțională” a lăcașului, considerat un simbol al unității naționale.

Într-o analiză amplă, Le Temps a evidențiat dimensiunile impresionante ale edificiului – cea mai mare biserică ortodoxă din lume – și a remarcat legătura simbolică dintre construcția sa și istoria României Mari, precum și dorința Bisericii de a-și reafirma rolul în societate.

Site-ul HistoiresRoyales.fr a pus accent pe prezența Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei, și a Principelui Radu, menționând că momentul sfințirii picturii coincide cu aniversarea a 100 de ani de Patriarhie și 140 de ani de autocefalie.

Un moment istoric

Publicația RCF.fr a descris evenimentul drept „un moment istoric pentru Biserica Română”, amintind că visul ridicării unei catedrale naționale datează din secolul al XIX-lea, fiind amânat de războaie și de regimul comunist.

Publicația Greek Reporter a subliniat dimensiunea spirituală a momentului, amintind cuvintele Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I despre icoane ca punți de legătură între om și Dumnezeu și evocând legătura istorică dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română.

În același registru, Orthodoxia News Agency a numit ziua de 26 octombrie „una dintre cele mai binecuvântate din istoria Bucureștiului”, amintind că s-au sfințit icoanele și raclele pentru moaștele sfinților români athoniți și că Patriarhul Bartolomeu a vorbit despre „lumina Ortodoxiei care strălucește în România”.

Un spațiu al dialogului

Postul TV8 din Republica Moldova a evidențiat participarea Sanctității Sale Bartolomeu I și a Preafericitului Părinte Daniel, precum și prezența Președintei Maia Sandu, menționând discuțiile despre rolul credinței în promovarea păcii și solidarității.

AgenSir, agenția oficială de știri a Conferinței Episcopale Italiene, a evidențiat colaborarea ecumenică, amintind că printre donatorii inițiali ai Catedralei s-a numărat și Papa Ioan Paul al II-lea. Donația sa a fost utilizată pentru turnarea clopotelor, pe care le-au numit „o voce ecumenică”.

AgenSir a menționat reprezentanții Bisericii Catolice prezenți la eveniment, dar și faptul că moaștele Sfântului Andrei care vor rămâne la Catedrala Națională au fost oferite de Arhiepiscopul de Amalfi.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu