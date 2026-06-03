Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

Revenim cu selecția zilnică de 5 știri esențiale din ziua precedentă. Începe și astăzi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii.

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei: A fost acordat avizul pentru Acatistul Sf. Filofteia de la Pasărea

Sinodul Mitropoliei Munteniei și Dobrogei s-a întrunit marți la București. Pe agenda ierarhilor a figurat și acordarea avizului pentru Acatistul Sfintei Cuvioase Filofteia de la Pasărea.

Citește mai mult.

Săptămâna aceasta este harți: Când începe Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Creștinii ortodocși se află în această săptămână în perioada de harți, când nu se postește miercurea și vinerea, înainte de începerea Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Anul acesta, postul va începe luni, 8 iunie.

Citește mai mult.

Programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea

În data de 5 iunie 2026, va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Cu acest prilej, în perioada 4-5 iunie 2026 va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Pasărea pentru a marca acest eveniment deosebit.

Citește mai mult.

Reprezentanții Biroului de Presă al Patriarhiei Române își vor lansa la Bookfest cele mai recente volume

Reprezentanții Biroului de Presă al Patriarhiei Române, pr. Adrian Agachi și pr. Florin-Ciprian Petre, își vor lansa sâmbătă cele mai recente volume în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la standul Editurilor Patriarhiei Române.

Citește mai mult.

Hramul Catedralei Arhiepiscopale și eveniment aniversar la Arad: IPS Timotei împlinește 90 ani de viață și 50 ani de arhierie

Catedrala Arhiepiscopală din Arad și-a sărbătorit hramul luni, prilej cu care ctitorul ei a fost celebrat în preajma zilei de naștere: Arhiepiscopul Timotei al Aradului, cel mai vârstnic ierarh român, va împlini anul acesta 90 de ani din viață și 50 de ani de arhierie.

Citește mai mult.