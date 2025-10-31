PS Sofian Brașoveanul: Catedrala Națională, un simbol și o ancoră pentru poporul român

„Monument al unităţii şi identităţii noastre ortodoxe româneşti, al demnităţii naţionale şi încununare a eforturilor de veacuri ale poporului nostru, Catedrala Naţională va fi pentru poporul nostru un simbol şi o ancoră”, subliniază Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului într-o postare pe pagina sa personală de Facebook.

Preasfinția Sa a participat duminica trecută la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

La eveniment au participat mii de oameni, reprezentanți ai statului român și ai Republicii Moldova, lucruri care „mărturisesc că poporul înţelege importanţa acestei Catedrale şi semnificaţia sfinţirii ei”.

„O expresie excepţională a acestei înţelegeri şi a dorinţei de a-i face părtaşi ai acestei împliniri şi bucurii şi pe înaintaşii noştri, dar şi pe urmaşi, mi-a oferit-o o credincioasă din comunitatea noastră mărturisindu-mi că a participat la această festivitate îmbrăcată în portul popular moştenit de la bunica ei şi rugându-se, între altele, pentru binele copiilor ei”, a mărturisit PS Sofian Brașoveanul.

Un mare dar

„Mulţumim lui Dumnezeu pentru acest mare dar. Mulţumim tuturor celor care l-au gândit şi care s-au dăruit, în diferite chipuri pentru binele poporului şi pentru împlinirea acestui ideal”, a scris ierarhul.

Preasfinția Sa a transmis mulțumiri Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române pentru „strădania jertfitoare de sine în vederea realizării Catedralei”.

„Mulţumim tuturor celor care au sprijinit realizarea ei cu rugăciunea şi cu făptuirea. Mulţumim tuturor participanţilor la festivităţi şi închinătorilor care în aceste zile vin să se bucure şi să primească binecuvântare. Bucuria acestei realizări ne va fi hrană şi încurajare pentru mult timp. Fie ca şi sufletele noastre să devină catedrale”, a încheiat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului.

Foto credit: Facebook / Episcop Sofian Brașoveanul