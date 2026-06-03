Au început înscrierile pentru examenul de Bacalaureat: Când au loc primele probe

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, înscrierile pentru prima sesiune de Bacalaureat au început marți și se desfășoară până joi. Evaluarea competențelor va debuta în data de 8 iunie, urmând ca în 3 iulie să aibă loc ultimul examen.

Primele probe, cele de competențe lingvistice la limba română, se vor desfășura în perioada 8-10 iunie 2026, iar la limba maternă vor avea loc în zilele 10-11 iunie.

Evaluarea abilităților de comunicare într-o limbă de circulaţie internaţională este stabilită pentru perioada 11-12 iunie.

Totodată, tinerii liceeni vor susține examenul de evaluare a competențelor digitale în perioada 15-17 iunie.

Prima probă scrisă, cea la Limba si literatura română, va avea loc în data de 29 iunie și va fi urmată de cea obligatorie a profilului, în data de 30 iunie.

Elevii de clasa a 12-a vor susține a treia probă scrisă, la alegere, conform profilului și specializării la care au studiat. În plus, elevii din partea minorităţilor naţionale vor da proba la Limba şi literatura maternă, în data de 3 iulie.

Rezultatele vor fi afișate în 7 iulie, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi. Rezultatele finale vor fi disponibile în data de 13 iulie.

Studiul unit cu rugăciunea

În contextul perioadei de examene, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis un mesaj în care accentuează că „adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății”.

Preafericirea Sa i-a îndemnat pe elevii și studenții care susțin examene în această perioadă să sporească rugăciunea: „Timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe”.

„Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Învățătorul și Lumina lumii, să vă dăruiască pace sufletească, discernământ, putere de muncă, sănătate și succes binecuvântat, încununând osteneala voastră cu bucurie și împlinire”, le-a transmis tinerilor Părintele Patriarh Daniel.

După finalizarea examenului de Bacalaureat, tinerii din clasele a 12-a se pot înscrie la studiile universitare.

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