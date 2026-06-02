Două mănăstiri din Prahova intră într-un amplu proces de restaurare: Au ca scop transmiterea mai departe a credinței

Mănăstirile Crasna și Zamfira din județul Prahova vor beneficia de ample lucrări de restaurare. Părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a afirmat, pentru Basilica.ro, că aceste investiții „au ca scop transmiterea mai departe a credinței, a luminii și a tot ceea ce este bun și frumos”.

Ceremonia de semnare a contractelor de finanțare a avut loc marți la Mănăstirea Crasna din comuna Izvoarele, județul Prahova, în prezența reprezentanților autorităților centrale și locale, ai Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Muntenia, ai Arhiepiscopiei Bucureștilor și ai echipelor implicate în implementarea proiectelor.

Cele două contracte vizează restaurarea, consolidarea și punerea în valoare a Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena”, a turnului-clopotniță, a aghiasmatarului și realizarea altor lucrări conexe la Mănăstirea Crasna, respectiv consolidarea, restaurarea, conservarea și punerea în valoare a Bisericii „Sfânta Treime”, a beciului conacului și construirea unei clădiri anexe în cadrul Mănăstirii Zamfira.

Directorul general al ADR Sud-Muntenia, Liviu Gabriel Mușat, a evidențiat importanța investițiilor dedicate patrimoniului religios din județ: „Suntem emoționați că astăzi, Bunul Dumnezeu ne-a învrednicit să ajungem în acest loc plin de istorie, de credință, un loc pe care de mult îl vedeam pe lista de proiecte pe care am putea să le finanțăm și iată că acest lucru se întâmplă”.

Comuniune pentru a face bine

Din partea Arhiepiscopiei Bucureștilor a luat cuvântul părintele arhimandrit Nectarie Șofelea, Exarh administrativ, care a evidențiat dimensiunea spirituală a proiectelor de restaurare.

„Acolo unde este comuniune, acolo este și Duhul lui Dumnezeu care unește, aduce pace și desăvârșește orice lucrare bună pe care omul și-o propune”.

De asemenea, arhimandritul a subliniat rolul apartenenței la Uniunea Europeană în restaurarea și conservarea valorilor de patrimoniu, care „au recăpătat strălucirea și frumusețea lor de la început”.

Mulțumire și recunoștință

Prefectul județului Prahova, Nicodim Daniel, a felicitat toate instituțiile și persoanele implicate în realizarea proiectului.

La rândul său, starețul Mănăstirii Crasna, protosinghelul Maxim Culic, a mulțumit tuturor celor care au contribuit la obținerea finanțării și și-a exprimat speranța că lucrările vor aduce roade pentru obștea mănăstirii și pentru pelerini.

Proiectele dedicate mănăstirilor Crasna și Zamfira fac parte dintr-un program amplu de restaurare și punere în valoare a patrimoniului ecleziastic din județul Prahova, contribuind la conservarea unor importante monumente istorice și spirituale ale regiunii.

Sursă foto: Protos. Simeon Cuțui