Fiecare dintre noi ar trebui să avem model pe Preasfânta Treime, a îndemnat PS Ignatie

„Fiecare dintre noi ar trebui să avem model pe Preasfânta Treime, să căutăm să ne afirmăm reciproc, să ne dăruim unul celuilalt în ceea ce este cel mai adânc din inima noastră”, a îndemnat luni Episcopul Igantie al Hușilor.

Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Văcăreștii Noi din județul Constanța, cu ocazia hramului așezământului monahal.

Ierarhul a explicat că sărbătoarea Sfintei Treimi oferă prilejul unei reflecții profunde asupra adevărului fundamental descoperit de Mântuitorul Iisus Hristos prin Întruparea Sa: „Dumnezeul nostru este în același timp, unitate și comuniune”.

Iubirea autentică

Episcopul Hușilor a arătat că oamenii înțeleg adesea iubirea într-un mod limitat și interesat, condiționând-o de răspunsul primit din partea celorlalți.

„Înțelegem adesea iubirea într-o manieră interesată, condiționată sau motivată. Iubirea autentică nu are niciodată nevoie să fie urmată de un anume pentru că. Iubirea autentică este cea care pur și simplu iubește, fără să invoce anumite motive sau condiționări”.

Preasfinția Sa a explicat că în sânul Preasfintei Treimi există o comuniune desăvârșită, caracterizată prin dăruire și afirmare reciprocă.

„Persoanele Preasfintei Treimi, în virtutea unității de Ființă, sunt într-o comuniune perfectă una față de cealaltă, fără intermitențe, fără rupturi și într-o totală continuitate”.

Să nu-i tratăm pe oameni ca pe obiecte

Pornind de la acest model dumnezeiesc, PS Ignatie i-a îndemnat pe credincioși să își revizuiască relațiile cu semenii și să acorde atenție suferințelor și nevoilor celor din jur: „De multe ori, noi îi tratăm pe cei din jurul nostru ca pe simple obiecte”.

„Se întâmplă când jignim, când nu suntem atenți la nevoile celor de lângă noi, la suferințele, la zbaterea aproapelui nostru, la ceea ce trăiește el într-un mod dramatic”, a explicat Episcopul Hușilor.

Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat că iubirea adevărată nu constrânge și nu renunță la celălalt, chiar atunci când este respinsă.

„Dragostea respectă libertatea; dacă cineva nu vrea să o primească și o refuză, nu intrăm cu forța în sufletul omului, dar noi, cei ce avem dragoste în inima noastră, vom continua să-l iubim pe acel om chiar dacă el ne refuză și ne rănește prin modul în care se comportă”.

Totodată, ierarhul a arătat că iubirea lui Dumnezeu pentru oameni este modelul suprem al acestei atitudini: „Hristos, pe Cruce, ne-a descoperit ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu-Treimea. Dumnezeu nu ne abandonează niciodată, nu ne trădează și ne tratează ca fiind cei mai intimi pentru El.”

Examenul sincer al iubirii

Episcopul Hușilor i-a îndemnat pe credincioși la un examen de conștiință privind autenticitatea iubirii pe care o manifestă față de ceilalți.

„Din păcate, dacă ne facem un examen foarte riguros și serios, vom constata că în ceea ce privește capitolul acesta al asumării dragostei Preasfintei Treimi, mulți suntem repetenți, capitulăm, mulți doar mimăm, avem o iluzie a ceea ce înseamnă dragostea”.

„Sărbătoarea de astăzi constituie un bun prilej pentru a ne gândi și asuma ce înseamnă dragostea Preasfintei Treimi”, a evidențiat la final Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Hușilor / Vali Vădănoiu