Mitropolitul Olteniei la hramul Mănăstirii Polovragi: Maica Domnului este întruchiparea Bisericii

„Maica Domnului este întruchiparea Bisericii, pentru că ea păstrează cuvintele Mântuitorului nostru Iisus Hristos”, a subliniat sâmbătă Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, la hramul Mănăstirii Polovragi, din județul Gorj.

Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre legătura Maicii Domnului cu Mântuitorul și despre mijlocirea ei pentru credincioși: „Domnul nostru Iisus Hristos este alături de Maica Sa la nunta din Cana Galileii, iar Maica Sa este alături de Fiul ei pe Cruce. Ea suferă împreună cu Cel care a venit în lume să ridice suferința noastră”.

„În comentariile Sfinților Părinți, Jertfa Mântuitorului pe Cruce este imaginea întemeierii Împărăției Sale. Iar Mântuitorul o așază pe Maica Domnului ca icoană a Bisericii, în sensul celei care îi cuprinde pe toți credincioșii, pentru că ea mijlocește pentru noi toți”, a evidențiat mitropolitul.

„Temei al nădejdii în învierea noastră”

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a subliniat și rolul rugăciunilor Maicii Domnului în viața credincioșilor: „Noi intrăm în Împărăția lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, dar primim această bucurie și prin rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru că ea este una dintre cele mai mari mijlocitoare ale noastre înaintea lui Dumnezeu”.

Mitropolitul Olteniei a vorbit despre Învierea Mântuitorului și bucuria Maicii Domnului după suferința trăită la răstignirea Fiului său: „Maica Domnului este cea dintâi care a văzut Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Atât de mult a suferit Maica Domnului atunci când Fiul Său a fost batjocorit și urcat pe Cruce, încât nu putem să nu înțelegem că sufletul ei a fost mângâiat de Fiul Său după Înviere”.

„Adormirea Maicii Domnului este și un temei al nădejdii în învierea noastră. Mântuitorul Iisus Hristos a înviat din morți, fiind Dumnezeu adevărat și Om adevărat. Maica Domnului, însă, a fost înviată prin puterea Fiului său, devenind pentru noi icoană a învierii și a vieții celei veșnice”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

În încheiere, Mitropolitul Irineu a îndemnat la rugăciune către Maica Domnului: „De aceea, în această zi de mare sărbătoare, o rugăm pe Maica Domnului să ne fie mijlocitoare înaintea Fiului său, să ne acopere cu cinstitul ei omofor, să ne păzească de tot răul și să ne călăuzească spre Împărăția lui Dumnezeu”.

Mănăstirea Polovragi

Maica Spiridona Tăbăcaru, stareța Mănăstirii Polovragi, a fost ridicată la rangul de stavroforă, în semn de recunoaștere a activității desfășurate în cadrul așezământului monahal.

Mănăstirea Polovragi a fost înființată în jurul anului 1505, ctitori fiind Radu Comisul și Patru Spătaru. Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, a fost construită în 1643 de Danciu Paraianu, cu sprijinul domnitorului Matei Basarab.

Lăcașul este zidit în stil bizantin și păstrează elemente deosebite de arhitectură și artă, între care pridvorul în stil brâncovenesc și catapeteasma din lemn de tei, bogat ornamentată. În anul 2023, așezământul monahal a primit o raclă cu un fragment din moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu.

Foto credit: Mitropolia Olteniei