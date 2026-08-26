IPS Nifon a vizitat Centrul pentru Persoane Vârstnice din Ghergani, care urmează să fie modernizat

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, a vizitat luni Centrul pentru Persoane Vârstnice din satul Ghergani, județul Dâmbovița, care urmează să fie modernizat.

În cadrul vizitei, Înaltpreasfinția Sa i-au fost prezentate lucrările de reabilitare și modernizare necesare la așezământul administrat de Primăria Orașului Răcari.

Edilul Florin-Marius Caravețeanu a evidențiat colaborarea cu Arhiepiscopia Târgoviștei pentru dezvoltarea așezământului social.

„Sperăm ca, în curând, prin colaborarea dintre Arhiepiscopia Târgoviștei și Primăria Orașului Răcari, acest așezământ să capete viață, iar semenii noștri aflați în dificultate să găsească aici sprijin, grijă și o adevărată oază de liniște”.

„Plecăm de la această întâlnire cu speranța revederii în localitatea noastră, la un alt obiectiv pentru care ne-am luat angajamentul și pe care ne dorim să îl ducem la bun sfârșit”, a transmis primarul orașului Răcari pe pagina sa de Facebook.

Până la 51 de beneficiari

Centrul din Ghergani poate deservi până la 51 de beneficiari și este alcătuit din trei clădiri cu regim de înălțime parter, desfășurate pe o suprafață de 1.873 de metri pătrați.

Spațiile cuprind dormitoare pentru beneficiari, cabinete medicale, grupuri sanitare, sală de mese și recreere, bloc alimentar, birouri administrative, spații de depozitare și o spălătorie. Centrul dispune și de adaptări pentru persoanele cu dizabilități, între care rampe de acces cu balustrade și grupuri sanitare adaptate.

Prezența Înaltpreasfințitului Părinte Nifon la Ghergani a făcut parte dintr-o vizită pastorală desfășurată în mai multe comunități ale Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Foto credit: Facebook / Marius Caravețeanu