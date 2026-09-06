Festivalul Familiei organizat de Pro Vita Iași a avut 50 de ateliere pentru părinți și copii și o cauză filantropică

Numeroși părinți și copii au participat duminică, în Parcul Expoziției din Iași, la Festivalul Familiei, organizat de Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor. Ediția din acest an și-a propus să sensibilizeze participanții, pentru a strânge donații în sprijinul proiectului „Dar pentru copii”, dedicat familiilor numeroase.

Anul acesta, Pro Vita Iași sprijină familia Rotariu, care are opt copii și locuiește la câțiva kilometri de Dorohoi, județul Botoșani. Aceștia au nevoie de o pompă, pentru a duce apa în casă. Valoarea lucrărilor este estimată la 20.000 lei.

Familiile care au participat la festival au putut alege din peste 50 de ateliere și activități gratuite și au beneficiat de momente artistice și spectacole de teatru pentru copii. Pe lângă atelierele pentru copii, un loc important în programul ediției l-au ocupat momentele artistice susținute de familii pasionate de muzică.

Ateliere de creație și aplicații practice

„Pe scenă am avut mai multe momente artistice de familie, în cadrul cărora au cântat fie soți, fie părinți împreună cu copiii lor. Am început festivalul cu un moment susținut de Corul de Copii al Municipiului Iași și l-am încheiat cu o piesă de teatru susținută de compania teatrală Zum Zum”, a transmis Otilia Palade, director executiv Pro Vita Iași.

„Am avut ateliere foarte multe și foarte diverse, de la Icoană și ornamente bizantine la cursuri de prim ajutor, ateliere de igienă dentară, apicultură și morărit, precum și tot felul de activități practice și de handmade: împâslit lână, numeroase ateliere pentru copii, activități senzoriale și de dezvoltare emoțională, ateliere de LEGO și multe alte activități de acest gen.”

Pr. Radu Brînză: „Suntem o familie”

„Pentru noi, un astfel de festival este important din cel puțin două perspective. Prima este aceea că oferim ceva, noi, echipa Pro Vita, celor care sunt împreună cu noi, celor care știu despre noi sau celor care vor afla despre noi”, a explicat Părintele Radu Brînză, coordonatorul Departamentului Pro Vita.

„Și, esențial, Festivalul Familiei este un dar, un cadou pe care Biserica, prin Departamentul Pro Vita al Sectorului de Misiune, încearcă să-l ofere oamenilor, în general. Dar, în același timp, un astfel de eveniment este important și pentru că ne-a mobilizat pe noi, ca echipă.”

„În momentul în care avem ceva de construit împreună, ne reamintim că noi toți, cei care suntem angajați, voluntari și prieteni ai Departamentului Pro Vita, suntem o familie. Este foarte odihnitor, liniștitor faptul că ne putem baza unii pe ceilalți. Asta este esențial, dacă vrei să faci lucrurile serios”, a subliniat Părintele Radu Brînză.

Despre festival

Festivalul Familiei, organizat în preajma sărbătorii Sfinților și Drepților Părinți Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului și ocrotitori ai familiei creștine, își propune să readucă în atenția comunității importanța familiei și a relațiilor dintre membrii acesteia.

Manifestarea reprezintă unul dintre cele mai ample evenimente din regiunea Moldovei care sunt dedicate familiei și aduce împreună, an de an, asociații, organizații, instituții, afaceri locale și voluntari care contribuie la promovarea valorii vieții și a familiei.

Ediția din acest an este cea de a șasea și a avut o semnificație aparte, fiind organizată în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine.