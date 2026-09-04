Elevi din zece țări participă la Olimpiada Internațională a Elenismului la București

Elevi din zece țări participă în această săptămână la Olimpiada Internațională a Elenismului la Palatul Parlamentului din București, informeaza Agerpres. Competiția este organizată de Uniunea Elenă din România și este dedicată limbii, culturii și civilizației elene.

Participanți din Albania, Armenia, Franța, Grecia, Moldova, Polonia, România, Turcia, Ucraina și Ungaria au fost prezenți vineri la deschiderea oficială și proba de concurs. Acestea au avut loc în sala Comisiei pentru învățământ a Camerei Deputaților.

Președintele Uniunii Elene din România (UER), deputatul Dragoș Gabriel Zisopol, a anunțat și o surpriză pentru participanți: artista greacă Elli Kokkinou va veni sâmbătă dimineață la Palatul Parlamentului pentru a-i premia pe olimpici.

Olimpiada Internațională a Elenismului a fost lansată în anul 2014, la inițiativa Uniunii Elene din România și a deputatului Dragoș Gabriel Zisopol, în colaborare cu Ministerul Educației.

Competiția urmărește cultivarea interesului pentru limba, cultura și civilizația elenă și crearea unui cadru în care tinerii din mai multe țări să se întâlnească și să își împărtășească pasiunea pentru cultura greacă. Președintele UER a subliniat că această olimpiada este „unică în lume”.

De-a lungul celor 11 ediții, Bucureștiul a devenit locul de întâlnire pentru elevi din diferite comunități și țări, reuniți de interesul pentru limba și cultura elenă.