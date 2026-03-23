Elevi de la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din Capitală au vizitat redacția Trinitas TV

Elevii clasei a II-a „Constantin Voievod” de la Liceul Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București au înlocuit vineri sala de curs cu redacția de știri a televiziunii Trinitas TV a Patriarhiei Române.

Copiii au intrat în culisele Jurnalului Trinitas și au învățat pe cale experiențială cum se realizează un program de televiziune.

Elevii au fost ghidați de specialiștii postului pe platourile de filmare, în regia de emisie și în zonele tehnice dedicate montajului și post-producției. Explicațiile au fost adaptate nivelului lor de înțelegere.

„Sunt niște copii curioși, dornici să afle lucruri noi”, a declarat prof. Gabriela Ciobîcă, învățătoarea copiilor.

„Au fost foarte încântați când au auzit de această vizită. Abia așteptau momentul acesta. Este clar că le-a plăcut, este clar că au învățat lucruri noi, este clar că vor respecta mai mult de acum înainte meseria aceasta.”

Profesii media

Elevii și-au asumat fiecare câte un rol dintr-o echipă de televiziune și au participat la simularea realizării unui jurnal de știri.

Astfel, au descoperit ce înseamnă să fii reporter – cel care documentează și prezintă informația –, operator de imagine – responsabil de captarea cadrului și a compoziției vizuale –, redactor și editor – cei care selectează și organizează conținutul –, sau regizor – cel care coordonează întregul proces de realizare a emisiunii.

De asemenea, elevii au fost familiarizați cu rolul prezentatorului și al realizatorului de voice-over, înțelegând importanța dicției, a expresivității și a transmiterii corecte a mesajului.

Parte practică

Sub coordonarea echipei Trinitas TV, elevii au trecut prin toate etapele unei producții reale – de la pregătirea materialului până la înregistrarea propriu-zisă – experimentând direct emoția și responsabilitatea apariției în fața camerei sau a lucrului în culise.

Un moment deosebit de apreciat a fost interacțiunea directă cu echipamentele profesionale, elevii având ocazia să utilizeze camere de filmare, să observe modul de funcționare al regiei și să înțeleagă cum imaginile și sunetul sunt integrate într-un produs final coerent.

Vizita a avut și o importantă dimensiune formativă, stimulând curiozitatea copiilor și încurajându-i să își dezvolte abilitățile de comunicare, creativitate și lucru în echipă.

În același timp, experiența le-a oferit o perspectivă asupra responsabilității pe care o presupune activitatea jurnalistică și asupra rolului mass-media în informarea corectă a publicului.

„Vizita s-a dovedit astfel nu doar o lecție deschisă, ci și o sursă de inspirație pentru generațiile tinere, contribuind la apropierea acestora de valorile comunicării autentice și ale educației prin media”, transmit reprezentanții televiziunii Patriarhiei Române.

La final, toți copiii au primit diplome de participare și însemnele Trinitas TV, ca amintire a acestei experiențe.

Foto credit: Trinitas TV