Mihai Eminescu omagiat la Ateneul Român de Ana Blandiana și elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu”

Elevii Liceului Pedagogic Ortodox „Anastasia Popescu” din București au continuat joi tradiția lor de Ziua Culturii Naționale, depunând o ghirlandă cu garoafe roșii pe umerii statuii lui Mihai Eminescu din fața Ateneului Român. Li s-a alăturat, așa cum a făcut-o de multe ori, poeta Ana Blandiana.

„Avem mulți mari poeți, dar Eminescu este Poetul Național. Nu cred, însă, că suntem conștienți cât de greu îi este unui mare poet să fie poet național, cât de puțină libertate îi lăsăm noi în eternitate, punându-i pe umeri povara culturii naționale și făcându-l să răspundă pentru ceea ce se întâmplă și după el”, a declarat poeta pentru Trinitas TV.

Pledoarie pentru poezie

„Mi se pare o imensă greșeală faptul că, în mod teoretic, în ultimii ani, în școala noastră nu se mai învață pe de rost poezii”, a adăugat Ana Blandiana.

„Copiii din România nu-l mai știu pe de rost pe Eminescu, ceea ce este îngrozitor – nu pentru Eminescu, ci pentru ei, pentru că nu le rămâne această lumină din copilărie care, de obicei, luminează toată viața.”

Gestul de a aduce flori la statuia lui Mihai Eminescu cu prilejul zilei sale de naștere a devenit o tradiție a liceului păstrată neîntrerupt de 13 ani.

O tradiție de 13 ani

„Noi am preluat o tradiție”, a explicat Mona Șerbănescu, fondatoarea și directoarea instituției de învățământ.

„Din fericire am descoperit la timpul potrivit lucrarea Fals tratat de manipulare, volumul pe care l-a publicat Ana Blandiana cu 13 ani în urmă, ca să decidem împreună cu clasa 5-a de atunci că ar fi bine să încercăm și noi să depunem această ghirlandă de garoafe roșii.”

„Continuăm o tradiție a scriitorilor care se simțeau dizidenți într-o lună ianuarie dedicată familiei conducătoare de atunci și ca atare ne-am decis să o anunțăm pe doamna Ana Blandiana că dorim să continuăm gestul pe care îl făceau scriitorii”, a relatat Mona Șerbănescu.

Ana Blandiana se întâlnește aproape an de an cu elevii liceului la această acțiune și le vorbește despre Eminescu și despre legătura dintre cultura națională și ziua de naștere a poetului.

Declarații de la elevi

Trinitas TV a stat de vorbă cu câțiva elevi participanți la activitate:

„Eu consider că este important Mihai Eminescu deoarece cred că reprezintă patria și simt că poeziile lui exprimă foarte bine natura”, a spus o elevă. „Mă bucur că sunt român la fel ca el, deoarece este unul dintre cei mai mari poeți al lumii”, a adăugat un coleg al ei. „Mi se pare că poeziile lui sunt foarte frumoase. Oricine poate să învețe poeziile. Sunt destul de pure și simple, îți vin ușor”, a adăugat alt elev.

La final, elevii au recitat poezii scrise de Mihai Eminescu.

Foto: Robert Sandu