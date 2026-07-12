Mitropolitul Antonie al Basarabiei a fost întronizat la Chișinău: Este un nou început. Nu voi reuși de unul singur

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a fost întronizat duminică la Chișinău, în prezența mai multor ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a Secretarului de Stat pentru Culte Ciprian Olinici, precum și a unor înalți oficiali din Republica Moldova, care au participat la slujba și ceremonia desfășurate la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și „Izvorul Tămăduirii”.

Slujba a fost prezidată de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, iar din sobor au făcut parte Arhiepiscopii Casian al Dunării de Jos și Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Episcopii Ignatie al Huşilor și Veniamin al Basarabiei de Sud, precum și Episcopii vicari Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor, Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului și Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

După ce Înaltpreasfințitul Părinte Casian a citit Gramata Patriarhală de întronizare, Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, i-a înmânat noului mitropolit al Basarabiei mantia, crucea și engolpionul, camilafca neagră cu cruce și cârja arhierească – însemne ale rangului de mitropolit. Din partea Patriarhului României, noul mitropolit a primit în dar o cruce de binecuvântare.

„Nu este singur în lucrarea ce-i stă înainte”

„Înaltpreasfințitul Părinte Antonie nu este singur în lucrarea ce-i stă înainte. Domnul Hristos, Preasfânta Sa Maică – ocrotitoarea orașului Chișinău, sfinții români basarabeni Iosif, Ilarie, Dionisie, Alexandru, Blandina, Sofian și mulți alții necunoscuți îi sunt în ajutor”, a spus Părintele Mitropolit Teofan.

„Preoții și credincioșii din parohii îl așteaptă cu multă nădejde. Puținii monahi ai eparhiei doresc încurajare, ajutor și sporire. Mulți oameni de cultură, academicieni, cadre universitare, autorități în diferite domenii sunt gata de conlucrare.”

„Mitropolia Soră de la Iași, multe eparhii și instituții din țară și, mai presus de toate, Patriarhia Română consideră Mitropolia Basarabiei ca parte a aceleiași strădanii de apropiere, de împreună-lucrare pentru binele neamului românesc de pe ambele maluri ale Prutului”, a adăugat Înaltpreasfințitul Părinte Teofan.

În continuare, Pr. Andrei Bucliș, secretar eparhial, a transmis mesajul clerului și credincioșilor din eparhie.

„Vă întâmpinăm cu inimile deschise și cu nădejdea că activitatea mitropoliei noastre va crește și mai mult de aici încolo. Nădăjduim ca într-un efort comun cu Înaltpreasfinția voastră, administrația eparhială, clerul și credincioșii, să realizăm și să trăim momente de înflorire neîntreruptă pe toate planurile a mult încercatei de vitregiile istoriei mitropolie a Basarabiei”, se afirmă în mesaj.

Chemare la împreună-lucrare

„Înțeleg ce responsabilitate mare îmi revine de acum încolo. Este un nou început. Provocările vor fi diferite. Este limpede că nu voi reuși de unul singur”, a spus noul mitropolit al Basarabiei.

Înaltpreasfinția Sa i-a chemat pe membrii aparatului administrativ, pe clerici și credincioși la colaborare: „Avem cu toții, cler și credincioși, aceeași misiune: creșterea și prosperarea Mitropoliei Basarabiei”.

„De noi depinde să reușim să demonstrăm că ne-am împlinit datoria”, a adăugat Părintele Mitropolit Antonie. „La efortul nostru, la pocăința noastră, răspunde Dumnezeu și trimite harul Său, care totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește, cum citim în una dintre rugăciunile de la Taina Sfântă a Preoției.”

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a subliniat importanța identității naționale, citându-i pe Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae – care spunea despre calitatea națională că este însuși umanul într-o anumită formă a lui – și pe preotul basarabean Alexei Mateievici – care sublinia că „suntem moldoveni, fiii vechii Moldove, însă facem parte din marele trup al românismului așezat prin România, Bucovina și Transilvania. Frații noștri din Bucovina, Transilvania și Macedonia nu se numesc după locurile unde trăiesc, ci își zic români. Așa trebuie să facem și noi”.

Recunoștință față de mentori și părinți

Mitropolitul Antonie al Basarabiei și-a început cuvântul evocând căutările din vremea studenției la Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, căutări care l-au adus să studieze la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.

În acest context, a amintit rolul uriaș pe care Preafericitul Părinte Patriarh Daniel l-a avut în formarea sa teologică și spirituală în perioada în care actualul Patriarh al României era Mitropolit al Moldovei și Bucovinei și profesor la Facultatea de Teologie din Iași.

Spre final, Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a adus mulțumiri părinților săi după trup, precum și un omagiu special mamei sale, Feodora:

„Mama, cu toate că a fost neștiutoare de carte, a fost prima mea învățătoare, iar primele lecții pe care le-am primit de la ea au fost credința în Dumnezeu, bunătatea și respectul pentru oameni. Ea m-a învățat să mă rog, ea m-a dus prima dată la biserică”.

De asemenea, a mulțumit tuturor instituțiilor din România și Republica Moldova care au sprijinit și au colaborat cu Mitropolia Basarabiei până în prezent și și-a exprimat disponibilitatea de colaborare în continuare cu toți factorii interesați de consolidarea identității românești și a credinței ortodoxe.

Înaltpreasfințitul Părinte Antonie a condus Episcopia de Bălți din 24 mai 2018 și până în 2 iulie 2026, când a fost ales Mitropolit al Basarabiei.

Foto credit: Misiunea Socială Diaconia / Ionela Donos