Campania „Sănătate pentru sateˮ a revenit în Budești, judeţul Călăraşi. Beneficiari, peste 70 de persoane

Peste 70 de persoane din localitatea Budești, județul Călărași, au primit sâmbătă consultații gratuite de la medicii specialiști implicați în Campania „Sănătate pentru sate”, organizată de voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale.

Pacienții au beneficiat de investigații amănunțite.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale a menționat: „Continuăm să venim în sprijinul persoanelor vârstnice din mediul rural. La această activitate au venit foarte mulți vârstnici care, în mod curent, ajung cu mare greutate să beneficieze de suport medical de calitate”.

„Printre specialităţile asigurate cu medici la acţiune aş remarca: gastroenterologie diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, medicină internă și pediatrie. În plus, pacienții au beneficiat de investigații EKG, ecografie abdominală și cardiacă”.

Camelia Sărăţeanu, specialist gastroenterologie, a enumerat câteva dintre afecţiunile identificate la pacienţii examinaţi.

„Au fost consultați pacienți de vârste diferite, cu afecțiuni digestive, însemnând steatoză hepatică, simptomatologie dispeptică, boală de reflux gastroesofagian, afecțiuni cardiace precum hipertensiune arterială, diferite aritmii, dar şi patologie specific copiilor”.

„Ştim că aceşti oameni ajung foarte greu la un medic specialist, chiar noi ajungând aici acum 4 ani, când am mai desfăşurat o activitate în cadrul acestei campanii, am descoperit mai multe cazuri de hepatită b și c, care au fost trimise către unități spitalicești, însă din păcate nu au mai fost monitorizate, din cauza pandemiei”.

Campania „Sănătate pentru Sate” se desfășoară în baza unui protocol încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății.

Până în prezent, în cadrul acesteia, au fost organizate 89 de acțiuni în judeţele Ilfov, Prahova, Maramureş, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Teleorman și Botoșani, care au vizat, ca beneficiari, peste 11.000 de persoane.

Foto credit: Voluntarii Catedralei Naţionale

