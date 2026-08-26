PS Benedict și un grup de tineri au vizitat șantierul deschis de Ambulanța pentru Monumente la biserica de lemn Solomon

Episcopul Benedict al Sălajului, reprezentanți ai autorităților județene și un grup de tineri voluntari au vizitat marți șantierul deschis de Ambulanța pentru Monumente la biserica de lemn Solomon din județul Sălaj.

Din grup au făcut parte voluntarii unui proiect desfășurat de Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu” – Sălaj. Aceștia au aflat direct de la specialiști ce presupune restaurarea și protejarea unui monument istoric.

Prezent pe șantier, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu-Sălăjanu, a transmis un mesaj de susținere pentru inițiativele dedicate protejării moștenirii culturale.

„Mă bucur să văd atât de multă curiozitate și implicare din partea copiilor. Îi felicit pentru interesul arătat și le mulțumesc reprezentanților bibliotecii județene pentru modul în care îi apropie pe cei mici de istoria și valorile comunității noastre. Prin salvarea și protejarea monumentelor istorice din Țara Silvaniei contribuim la consolidarea legăturii dintre noi, cei de astăzi, cei de ieri și cei de mâine”, a spus președintele consiliului județean.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale, reprezentanții Ambulanței pentru Monumente Sălaj a transmis mulțumiri celor care îi sprijină în proiectul de la Solomon: „Mulțumim reprezentanților autorităților și instituțiilor care au fost prezente și care ne susțin în demersul nostru de a proteja și pune în valoare patrimoniul local”.

Foto credit: Facebook / Consiliul Județean Sălaj