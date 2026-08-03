UNESCO a inclus Sevastia în Patrimoniul Mondial: Situl este considerat a fi locul mormântului Sf. Ioan Botezătorul

Comitetul Patrimoniului Mondial al UNESCO a decis înscrierea sitului arheologic Sevastia din Cisordania pe Lista Patrimoniului Mondial.

Decizia a fost adoptată în cadrul celei de-a 48-a sesiuni a Comitetului Patrimoniului Mondial, desfășurată la Busan, în Coreea de Sud.

Locuire continuă de peste trei milenii

Potrivit dosarului de nominalizare, Sevastia este un sit locuit de peste trei milenii, care ilustrează evoluția unor civilizații succesive din estul Mediteranei. UNESCO arată că localitatea a fost, pe rând, capitală a Regatului de Nord al Israelului, fortăreață elenistică, colonie romană, episcopie bizantină și centru religios islamic.

„O poveste urbană continuă care se întinde pe mai bine de trei milenii”, au descris reprezentanții UNESCO situl arheologic.

Comitetul Patrimoniului Mondial evidențiază și bogăția patrimoniului arhitectural al Sevastiei, de la vestigii din Epoca Fierului până la monumente romane, bizantine și medievale, fiind „unele dintre cele mai bine conservate turnuri circulare elenistice din Palestina”.

Locul mormântului Sf. Ioan Botezătorul

Un rol important în decizia UNESCO l-a avut semnificația religioasă a Sevastiei. Potrivit documentului, situl este legat de posibilul mormânt al Sfântului Ioan Botezătorul și reprezintă un loc de întâlnire al tradițiilor creștină și islamică.

UNESCO subliniază că aici s-a păstrat de-a lungul secolelor o cinstire comună a Înaintemergătorului Domnului, observându-se „o tradiție unică de venerare comună între creștini și musulmani”.

„Autenticitatea Sevastiei își are rădăcinile în spiritul și atmosfera unui loc în care trei milenii de istorie sunt palpabile în viața de zi cu zi a locuitorilor săi”, se mai arată în document.

Foto credit: Ministerul Turismului și Antichităților din Palestina (MoTA)