Bilanț la zece ani de activitate a Băncii pentru Alimente din România: Peste 340.000 de persoane sprijinite constant

Peste 340.000 de persoane vulnerabile au fost ajutate constant de Banca pentru Alimente din România, se arată într-un bilanț al organizației.

Banca pentru Alimente din România celebrează în luna septembrie zece ani de activitate, marcând începutul mișcării de combatere a risipei alimentare la noi în țară.

Potrivit unui comunicat al Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), timp de un deceniu, organizația a ajutat la salvarea a mai mult de 44.000 de tone de alimente, care au fost distribuite printr-o rețea de peste 900 de ONG-uri.

„Toamna anului 2026 aduce o bornă istorică în spațiul solidarității din țara noastră. Odată cu debutul lunii septembrie – recunoscută la nivel global ca fiind dedicată conștientizării și combaterii risipei de hrană, FBAR deschide oficial o amplă retrospectivă sub sloganul „Continuăm împreună povestea hranei. Un deceniu de bine”, se arată în comunicatul FBAR.

Un model extins

De-a lungul anilor, rețeaua băncilor pentru alimente s-a extins organic, ajungând astăzi să cuprindă nouă Bănci Regionale pentru Alimente (București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați).

„Privind înapoi la acești zece ani de activitate neobosită, văd mai mult decât cifre logistice, depozite mari sau camioane frigorifice. Văd oameni și destine salvate”, a declarat președintele FBAR, Romuald Bulai.

Federația Băncilor pentru Alimente din România și cele nouă bănci regionale formează o rețea națională de solidaritate care salvează zi de zi hrană de la risipă și o transformă în sprijin real pentru comunitățile vulnerabile.