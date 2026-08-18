Au început înscrierile pentru ITO Oltenia 2026: Aproximativ 300 de tineri sunt așteptați să participe

Au început înscrierile pentru Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia, eveniment la care aproximativ 300 de tineri sunt așteptați să participe la Craiova în perioada 26-27 august.

Activitatea este organizată de Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei. Participanții vor proveni din cele patru eparhii ale Mitropoliei Olteniei.

Programul va debuta cu rugăciunea de seară la Catedrala „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Craiova și va continua cu activități dedicate tinerilor, menite să încurajeze dialogul, comuniunea și apropierea dintre participanți.

O componentă importantă a ediției din acest an o reprezintă atelierele interactive dedicate familiei creștine. Tinerii vor discuta despre relații, familie, responsabilitate și despre asumarea valorilor creștine într-o societate aflată în continuă schimbare.

Programul ITO Oltenia 2026 va include și o procesiune pe străzile Craiovei, concepută ca un moment de mărturisire publică a credinței și de comuniune între participanți.

Întâlnirea se va încheia joi, 27 august, cu o conferință susținută de Părintele Pimen Vlad, viețuitor al Schitului Lacu din Sfântul Munte Athos. Evenimentul va avea loc de la ora 18:00, la Sala Polivalentă din Craiova. Accesul la conferință este gratuit, iar la întâlnire sunt așteptați atât participanții la ITO Oltenia, cât și credincioși din întreaga Mitropolie a Olteniei.

Înscrierile pentru tinerii care doresc să participe la ITO Oltenia 2026 sunt deschise până în 21 august. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul Mitropoliei Olteniei.

Foto credit: Mitropolia Olteniei