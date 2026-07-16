Părintele Pimen Vlad va susține o conferință la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia în data de 27 august. Evenimentul va începe la ora 18:00, în Sala Polivalentă, accesul fiind liber.

Organizatorii îi invită să participe pe toți cei care doresc să ia parte la momentul susținut de părintele de la Chilia „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos.

Grupurile organizate care doresc să vină la conferință sunt rugate să se înscrie în prealabil. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Oltenia

Conferința Părintelui Pimen Vlad va încheia programul Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Oltenia, organizată de Sectorul de Tineret și Catehizare al Arhiepiscopiei Craiovei.

Manifestarea va debuta în data de 26 august și va reuni aproape 300 de tineri din cele patru eparhii ale Mitropoliei Olteniei, precum și din alte eparhii ale Patriarhiei Române.

Întâlnirea își propune ca timp de două zile să ofere participanților un cadru de comuniune, rugăciune și dialog, îmbinând momentele liturgice cu activități formative și recreative, pentru întărirea legăturii tinerilor cu viața Bisericii.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Craiova, Consiliul Județean Dolj, Asociația „Vasiliada” și Inspectoratul Școlar Județean Dolj.

Foto: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci