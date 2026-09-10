Se împlinesc 86 de ani de la martiriul protopopului Aurel Munteanu: Un erou al națiunii române

Joi se împlinesc 86 de ani de la martiriul părintelui Aurel Munteanu, primul protopop al Huedinului. În 2026, Parlamentul României a adoptat o lege prin care a fost declarat „erou și martir al națiunii române”, fiind comemorat alături de ceilalți conaționali care și-au jertfit viața în vremea regimului horthist.

S-a născut în data de 2 mai 1882, în localitatea Merghindeal, județul Sibiu, și a urmat studiile teologice la Sibiu și Blaj. A fost hirotonit preot în 1907, slujind inițial în parohia Valea Drăganului, județul Cluj.

Activitatea părintelui Aurel Munteanu s-a extins dincolo de responsabilitățile pastorale. În 1918, a fost delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, iar în anii următori s-a implicat în viața culturală și socială a românilor din zona Huedinului.

În perioada 1920–1923, a contribuit la înființarea Despărțământului ASTRA de la Huedin, iar în februarie 1923 a fost ales primul protopop al noului Protopopiat Ortodox Român Huedin.

Una dintre cele mai importante realizări ale sale a fost ridicarea Catedralei „Moților” din Huedin, cu hramul Sfântul Nicolae, sfințită în 1934. Părintele a mobilizat comunitatea pentru construirea lăcașului de cult, care avea să devină un reper al vieții religioase a românilor din zonă.

Martiriu în Piața Mare din Huedin

Implicarea sa publică și apărarea drepturilor românilor l-au făcut o figură cunoscută în comunitate. Aurel Munteanu a fost profesor de religie, deputat, consilier județean, membru în Adunarea eparhială și președinte al Ligii Antirevizioniste locale.

La scurt timp după cedarea nordului Transilvaniei în urma Dictatului de la Viena din 30 august 1940, protopopul a fost ucis în Piața Mare din Huedin, în ziua de 10 septembrie a aceluiași an, pentru că s-a împotrivit regimului maghiar horthist.

Potrivit documentelor oficiale citate în materialele istorice dedicate cazului, părintele a fost atacat și bătut de un grup de agresori. Jandarmul Gheorghe Nicula, care a încercat să-l apere, a sfârșit în același fel.

Recunoaștere prin lege

Prin Legea nr. 156/2026, promulgată în luna iulie de Președintele României, a fost consacrată memoria protopopului Aurel Munteanu, declarându-l „erou și martir al națiunii române” pentru activitatea sa culturală, națională, socială și ecleziastică.

Totodată, actul normativ instituie Ziua Martirilor Români din Huedin, comemorată anual în ziua de 10 septembrie.

Potrivit legii, autoritățile și instituțiile publice de cultură pot organiza cu acest prilej acțiuni cultural-științifice dedicate românilor care au fost victime ale violențelor din acea perioadă.

Memoria părintelui Aurel Munteanu și a martirilor este păstrată și prin manifestările comemorative organizate anual la Huedin. De-a lungul anilor, protopopului i-au fost dedicate numeroase articole, studii, volume, precum și o piesă radiofonică.