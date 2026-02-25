Tunul de cireș: Piesa radiofonică dedicată părintelui martir Aurel Munteanu poate fi ascultată online pe platforma eTeatru

Piesa radiofonică „Tunul de cireș” poate fi ascultată online pe platforma eTeatru ca recomandare a momentului la categoria „Biografii”.
Deși spectacolul promovat în prim-plan este schimbat săptămânal pe site, producția dedicată comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu va beneficia de o vizibilitate extinsă timp de două săptămâni.
Totodată, piesa „Tunul de cireș” va reveni în zona principală în perioada Sfintelor Paști, dar și în ziua comemorării protopopului Aurel Munteanu.
Lansarea oficială a avut loc în data de 28 septembrie 2025, la sediul Protopopiatului Ortodox Român Huedin din județul Cluj.
Producătorul principal al piesei este părintele Florin Sâmpelean, cleric în Protopopiatul Huedin și artist liric la Opera Națională din Cluj-Napoca. Scenariul a fost inspirat dintr-un text semnat de avocatul Pașcu Balaci.
Protopopul martir Aurel Munteanu
Părintele Aurel Munteanu s-a născut în data de 2 mai 1882, la Merghindeal, județul Sibiu. A fost hirotonit preot în 1907 la Valea Drăganului, județul Cluj.
În 1911 a devenit secretar și bibliotecar al Protopopiatului Clujului, iar în 1918 a participat ca delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia, susținând Unirea Transilvaniei cu România. În februarie 1923, a fost ales primul protopop de Huedin.
Foto credit: Facebook / Protopopiatul Huedin