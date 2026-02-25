Tunul de cireș: Piesa radiofonică dedicată părintelui martir Aurel Munteanu poate fi ascultată online pe platforma eTeatru

Piesa radiofonică „Tunul de cireș” poate fi ascultată online pe platforma eTeatru ca recomandare a momentului la categoria „Biografii”.

Deși spectacolul promovat în prim-plan este schimbat săptămânal pe site, producția dedicată comemorării a 85 de ani de la moartea martirică a protopopului Aurel Munteanu va beneficia de o vizibilitate extinsă timp de două săptămâni.

Totodată, piesa „Tunul de cireș” va reveni în zona principală în perioada Sfintelor Paști, dar și în ziua comemorării protopopului Aurel Munteanu.

Lansarea oficială a avut loc în data de 28 septembrie 2025, la sediul Protopopiatului Ortodox Român Huedin din județul Cluj.

Producătorul principal al piesei este părintele Florin Sâmpelean, cleric în Protopopiatul Huedin și artist liric la Opera Națională din Cluj-Napoca. Scenariul a fost inspirat dintr-un text semnat de avocatul Pașcu Balaci.

Protopopul martir Aurel Munteanu

Părintele Aurel Munteanu s-a născut în data de 2 mai 1882, la Merghindeal, județul Sibiu. A fost hirotonit preot în 1907 la Valea Drăganului, județul Cluj.

În 1911 a devenit secretar și bibliotecar al Protopopiatului Clujului, iar în 1918 a participat ca delegat la Marea Adunare de la Alba Iulia, susținând Unirea Transilvaniei cu România. În februarie 1923, a fost ales primul protopop de Huedin.

A fost martirizat la 10 septembrie 1940, la scurt timp după ocuparea nordului Transilvaniei de către Ungaria în Al Doilea Război Mondial. În anul 2023, a fost înaintată în Parlamentul României o propunere legislativă privind declararea protopopului Aurel Munteanu drept martir și erou al națiunii române.

Foto credit: Facebook / Protopopiatul Huedin