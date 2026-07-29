Mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare va fi adusă pentru prima dată în România

Credincioșii din România se vor putea închina, pentru prima dată, mâinii drepte a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, care va fi adusă la Catedrala Episcopală din Alexandria în perioada 28 august – 2 septembrie.

Racla cu sfintele moaște va fi adusă de Preasfințitul Părinte Nicodim Scopelu, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Atenei (Biserica Ortodoxă a Greciei).

Aducerea moaștelor are loc în contextul hramului Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Alexandru” din Alexandria și al aniversării a 30 de ani de la înființarea Episcopiei Alexandriei și Teleormanului.

Preasfințitul Părinte Nicodim Scopelu va sluji, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, la Catedrala Episcopală din Alexandria în 1 septembrie.

Mâna dreaptă a Sf. Vasile cel Mare

Potrivit unui material publicat de Apostoliki Diakonia a Bisericii Ortodoxe a Greciei, mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare provine din patrimoniul Mitropoliei Nicomidiei și a fost salvată în anul 1921, în contextul retragerii populației ortodoxe din Asia Mică.

Sfintele moaște au fost transportate mai întâi cu nava militară „Kilkis”, iar apoi cu vasul de război „Averof”. În octombrie 1922, racla a fost predată Sfântului Sinod al Bisericii Greciei, împreună cu alte odoare ale Mitropoliei Nicomidiei și ale Mănăstirii „Sfântul Pantelimon”.

Documentele sinodale arată că mâna sfântului este păstrată într-o casetă de argint realizată în anul 1849, dată înscrisă pe aceasta. Racla cu sfintele moaște este păstrată în prezent la Paraclisul de pe lângă Sala Sinodală din Atena.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene