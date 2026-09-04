Opera Națională Română din Iași a devenit membră a rețelei Opera Europa

Opera Națională Română din Iași s-a alăturat organizației Opera Europa, cea mai importantă rețea profesională a teatrelor lirice și festivalurilor de operă de pe continent. Afilierea oferă instituției acces la proiecte internaționale, schimburi de experiență și noi oportunități de colaborare cu unele dintre cele mai prestigioase scene lirice europene.

Potrivit managerului Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu, Opera Europa reunește aproximativ 250 de teatre și festivaluri din întreaga lume și facilitează colaborarea dintre instituțiile membre prin coproducții, programe de formare și schimburi de bune practici.

Unul dintre principalele avantaje ale aderării îl reprezintă posibilitatea realizării unor coproducții internaționale, în care mai multe teatre contribuie la realizarea aceluiași spectacol, acesta fiind prezentat ulterior pe scenele instituțiilor partenere.

Managerul Operei din Iași a explicat că un astfel de model permite realizarea unor producții de înalt nivel artistic și facilitează accesul publicului la spectacole dezvoltate în colaborare cu instituții lirice de prestigiu din Europa.

Prima reuniune, în Brno, Cehia

„Schimbul de experiență este esențial pentru o instituție care are 70 de ani de existență, în condițiile în care unele dintre teatrele cu care Opera din Iași va intra în contact au o tradiție de câteva sute de ani. Înainte de a ne apuca pe drumuri noi, vrem să acumulăm din experiența celor care au succes și care sunt validați la nivel internațional și care dau cumva ora exactă în tot ce înseamnă practica de operă în lume”, a transmis Andrei Fermeșanu.

Prima participare a Operei Naționale Române din Iași la activitățile organizației Opera Europa va avea loc în luna noiembrie, la Brno, în Cehia.

Potrivit conducerii instituției, afilierea va crea noi oportunități și pentru tinerii artiști, care vor putea participa la programe de pregătire, stagii și proiecte internaționale dezvoltate de membrii rețelei.