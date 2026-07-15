Va fi reabilitată clădirea în care funcționează Teatrul Național și Opera din Cluj-Napoca. Ce presupune proiectul

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei a acordat un împrumut României pentru finanțarea proiectului de reabilitare și consolidare seismică a clădirii în care funcționează Teatrul Național „Lucian Blaga” și Opera Națională Română din Cluj-Napoca, informează Foaia Transilvană.

Proiectul de 216 milioane de euro presupune reabilitarea, consolidarea seismică, restaurarea și modernizarea completă a clădirii care găzduiește cele două instituții de cultură clujene.

Ce presupune proiectul

Viitorul complex modernizat va avea în subteran post de transformare și grup electrogen, o cameră de pompe, o rezervă de apă pentru stingerea incendiilor, curți de lumină și alte instalații tehnico-edilitare.

Spațiile verzi existente vor fi refăcute integral după încheierea lucrărilor, iar destinația actuală de parc va fi păstrată fără modificări permanente la suprafață.

Investiția include refacerea instalațiilor electrice și sanitare, modernizarea sistemelor de climatizare și ventilație, creșterea eficienței energetice și adaptarea spațiilor pentru persoanele cu dizabilități.

Totodată, documentația prevede reorganizarea spațiilor tehnice și logistice din subsol, amenajarea unor depozite moderne pentru decoruri și costume, camere dedicate echipamentelor tehnice și platforme speciale pentru manipularea decorurilor și a orchestrei. Toate aceste intervenții au rolul de a aduce una dintre cele mai reprezentative clădiri culturale ale Clujului la standardele actuale de siguranță, funcționalitate și performanță.

Etapa preliminară

Pentru ca lucrările să poată începe, administrația locală trebuie să transfere din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al statului terenul pe care se află clădirea, deoarece legislația impune ca atât construcția, cât și terenul să fie administrate de aceeași autoritate publică.

Ulterior, terenul va fi dat în administrarea Teatrului Național „Lucian Blaga” și a Operei Naționale Române Cluj-Napoca, instituții aflate în subordinea Ministerului Culturii.

Consiliul Local va trebui să ofere Ministerului Culturii, cu drept de folosință gratuită, și un teren de 1.633 de metri pătrați aflat în jurul clădirii. Acesta va rămâne în proprietatea municipiului, urmând să fie utilizat exclusiv pe perioada lucrărilor și restituit după finalizarea investiției.

Foto credit: Facebook / Teatrul Național Cluj-Napoca