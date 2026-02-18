Asociația Filantropia Ortodoxă Sibiu a organizat un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane

Asociația „Filantropia Ortodoxă” Sibiu a organizat luni un spectacol educativ pentru liceeni despre provocările lumii contemporane. Activitatea face parte din proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente”.

Evenimentul a reunit peste 300 de elevi din clasele a X-a și a XI-a, proveniți de la liceele din municipiul Sibiu, oferindu-le oportunitatea de a participa la o experiență educațională interactivă și valoroasă la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”.

Participanții au asistat la o piesă de teatru menită să reflecte problemele pe care le întâmpină tinerii și realitățile lumii actuale, precum violența în familie și la școală, războiul, bullying-ul, abandonul școlar, dificultățile emoționale ale adolescenților și nevoia de sprijin.

Impactul temelor a fost aprofundat printr-un dialog desfășurat după spectacol, unde actorii au discutat cu elevii despre mesajul piesei, propriile trăiri și situații similare întâlnite în viața reală. Dezbaterile au oferit participanților oportunitatea de a reflecta asupra propriilor experiențe.

Proiectul „Prin educație spre locuri de muncă decente!” este coordonat de părintele Adrian Roman, președintele Asociației „Filantropia Ortodoxă” Sibiu, în parteneriat cu Inspectoratul Județean Școlar Sibiu și Fundația „Open Fields România”.

Asociația „Filantropia Ortodoxă” Sibiu a luat ființă în anul 2009, în vederea dezvoltării activităților de asistență socială la nivelul Arhiepiscopiei Sibiului.

