Masa aproapelui: Un nou proiect social vine în ajutorul persoanelor vulnerabile din Onești

Asociația „Patmos” Onești dezvoltă un nou mecanism de sprijin pentru persoanele vârstnice, cu dizabilități și adulții vulnerabili care nu se pot deplasa pentru a beneficia de hrană.

Proiectul a a primit recent o finanțare de aproximativ 90.000 de lei de la Consiliul Județean Bacău, sumă la care se adaugă contribuția asociației.

Timp de trei luni, peste 25 de persoane vulnerabile vor primi porții de hrană caldă la domiciliu. Mâncarea va fi preparată la Cantina Socială „Prânzul Ștefanian”.

„Livrarea hranei va constitui, în același timp, o ocazie pentru menținerea unui contact uman regulat cu beneficiarii, observarea eventualelor situații de risc și, atunci când este necesar, orientarea persoanei către serviciile și resursele existente în comunitate”, au menționat reprezentanții asociației.

Proiectul urmărește nu doar reducerea insecurității alimentare, ci și prevenirea singurătății și a izolării sociale.

Beneficiarii vor fi identificați cu ajutorul Direcției de Asistență Socială Onești, al medicilor de familie, al parohiilor, al organizații neguvernamentale și al altor actori comunitari.

Foto credit: Fiideajutor.ro