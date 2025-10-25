Maicile de la Mănăstirea Copou au brodat acoperăminte pentru moaștele Sf. Petroniu de la Prodromu și Dionisie de la Colciu

Maicile de la Mănăstirea Copou din Iași au brodat acoperăminte pentru moaștele Sfinților Cuvioși Petroniu de la Prodromu și Dionisie de la Colciu.

Cei doi nevoitori români din Sfântul Munte Athos au fost canonizați pe Patriarhia Ecumenică în 31 august 2025 și introduși în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române în ședința din 29-30 septembrie 2025.

Imediat după sfințirea picturii Catedralei Naționale, vor fi sfințite și două racle din argint aurit pe care Patriarhia Română le va dărui pentru păstrarea moaștelor din Sfântul Munte Athos ale celor doi cuvioși români.

Raclele vor ajunge la Chilia „Sf. Gheorghe” – Colciu și la Schitul Prodromu prin părinții athoniți invitați la sfințirea picturii Catedralei Naționale.

În Atelierele Monahale „Panagia” ale Mănăstirii Copou din Iași au mai fost brodate acoperăminte pentru moaștele Sf. Pr. Dumitru Stăniloae, pentru Sf. Cuv. Mărturisitor Sofian de la Antim, pentru Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus.

Maicile mai sunt cunoscute și pentru realizarea unor copii de broderii medievale celebre din patrimoniul mănăstirilor românești, cum ar fi Epitaful de la Cozia sau steagul de luptă al Sf. Ștefan cel Mare.

Mai multe fotografii aici.

Vezi și:

Foto credit: Doxologia.ro / Pr. Silviu Cluci