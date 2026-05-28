Dan Negru le-a vorbit tinerilor din Cluj-Napoca despre valori, credință și familie

Dan Negru a susținut marți conferința cu tema „Valori” la Cinematograful „Florin Piersic” din Cluj-Napoca, unde a vorbit despre valori, credință și familie.

Evenimentul a fost organizat de Liga Studenților din Cluj, reunind studenți, tineri, familii și admiratori ai invitatului.

Potrivit unui comunicat de presă al organizatorilor, temele abordate au fost familia, credința, cultura succesul, mass-media și responsabilitatea publică într-o societate aflată într-o continuă schimbare.

Dan Negru a subliniat faptul că familia reprezintă cea mai importantă valoare din viața sa, iar credința este elementul care leagă și dă sens tuturor celorlalte valori.

Discuția a evidențiat și legătura profundă dintre credință și cultură: „Dacă dăm toate tablourile religioase din muzeele lumii jos, rămâne lumea goală”, a subliniat omul de televiziune.

Ce înseamnă succesul?

Prezentatorul TV le-a împărtășit participanților perspectiva sa asupra succesului și a împlinirii personale, afirmând că „Succesul înseamnă liniște” și că „Cea mai mare bucurie este să te mulțumești cu ce ai”.

Un alt subiect abordat a fost influența televiziunii și a spațiului media asupra societății contemporane. Dan Negru a evidențiat nevoia de discernământ și responsabilitate în consumul informației, afirmând că „cea mai bună cenzură este abundența”.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic susținut de Ceata Oașa, care a interpretat cântece din zona Banatului.

