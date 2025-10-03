themakingof: Veșmântul Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae creat de maicile de la Mănăstirea Copou (FOTO)

Doxologia.ro a fost de față la ultima etapă de creare a veșmântului pentru moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae, realizat de maicile care lucrează la Atelierele Monahale „Panagia” de la Mănăstirea Copou din Iași.

Veșmântul, cu dimensiunea de un 1,15 metri, este lucrat cu mătase și cu fir auriu și include multe teme dragi Sf. Dumitru Stăniloae.

Particularitatea designului constă în reprezentarea semnului Sfintei Cruci peste un pătrat bogat ornamentat, astfel încât, prin repetarea modelului, între pătrate se formează din nou semnul Sfintei Cruci.

În atelierele mănăstirii au mai fost brodate veșmântul Sf. Cuv. Mărturisitor Sofian de la Antim, cel pentru Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus, dar și copii are unor broderii medievale celebre din patrimoniul mănăstirilor românești, cum ar fi Epitaful de la Cozia sau steagul de luptă al Sf. Ștefan cel Mare.

Proclamarea canonizării

Părintele Patriarh Daniel a sfințit joi racla pentru moaștele Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae, care apoi a fost dusă la Mănăstirea Antim pentru așezarea sfintelor moaște în ea. Racla cu moaștele sfântului ajunge vineri, la ora 15:30, la Mănăstirea Cernica.

Moaștele vor fi depuse spre cinstire în Biserica „Sfântul Nicolae” din ostrovul mănăstirii, în timp ce Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul va oficia slujba Privegherii în cinstea sfântului.

Proclamarea locală a canonizării Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae are loc la Mănăstirea Cernica sâmbătă, când Sf. Liturghie va fi oficiată, tot în biserica din ostrov, de Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei. La final va fi citit Tomosul de canonizare, va fi prezentată icoana sfântului și va fi intonat troparul său.

Cu acest prilej, pelerinii vor putea viziona expoziția de fotografie în aer liber „CERnica – între pământ și cer”, organizată de Agenția de știri Basilica în colaborare cu Mănăstirea Cernica.

Context

În anul 2024, Sfântul Sinod a aprobat canonizarea a 16 sfinți mărturisitori în temnițele comuniste și mari duhovnici, printre aceștia numărându-se Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae.

În 4 februarie 2025, cu ocazia Centenarului Patriarhiei Române, a avut loc proclamarea generală a canonizării tuturor la București, urmată, pe parcursul anului, de proclamări locale ale canonizării în eparhiile în care aceștia și-au dăruit viața lui Dumnezeu.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu (deschidere articol)