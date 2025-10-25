O delegație de părinți athoniți va sluji la sfințirea picturii Catedralei Naționale

Starețul Atanasie Floroiu al Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos și Starețul Antipa Skandalakis de la Chilia „Sf. Ana” – Kareia, ucenic al Sf. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, se numără printre părinții athoniți care vor sluji atât la Liturghia oficiată duminică dimineață la Catedrala Națională, cât și la slujba de Sfințire a picturii în mozaic.

De la Schitul Românesc Prodromu mai participă Ierom. Matei Andriucă, iar de la Chilia „Sf. Ana” – Kareia Ieroschim. Teodosie Hatzinikolaou.

Ceilalți părinți athoniți invitați sunt:

de la Chilia „Sf. Gheorghe” – Colciu: Ieroschim. Dionisie Alb, stareț, și Ieroschim. Dionisie Florea;

de la Chilia „Sfântul Ipatie”: Ieroschim. Ignatie Bozianu, stareț, și Ieroschim. Siluan Gînju.

Invitat vineri în studioul Trinitas TV, Răzvan Clipici, consilier patriarhal la Sectorul Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, a explicat că Starețul Antipa de la Chilia „Sf. Ana” (Mănăstirea Iviru) a avut o legătură deosebită cu spiritualitatea poporului român prin duhovnicul său, Sfântul Cuvios Dionisie de la Colciu.

„Părintele Antipa a ucenicit mulți ani pe lângă Părintele Dionisie și are o dragoste deosebită față de poporul român și față de spiritualitatea poporului nostru, fiind un ambasador al Ortodoxiei românești în Sfântul Munte Athos”, a precizat Răzvan Clipici.

Despre stareții athoniți invitați

Consilierul patriarhal a mai menționat că Starețul Dionisie Alb de la Chilia „Sfântul Gheorghe” – Colciu și Starețul Ignatie Bozianu al Chiliei „Sfântul Ipatie” de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped au fost și ei ucenici ai Sfântului Dionisie de la Colciu.

Cei zece părinți athoniți au fost invitați de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Sfințirea Catedralei Naționale și la Hramul Sf. Cuv. Dimitrie Cel Nou, deoarece au fost martori ai viețuirii alese a doi sfinți români recent canonizați de Patriarhia de Constantinopol: Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu și Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu.

Cei doi sfinți, care au influențat mult viața duhovnicească a monahilor români din Sfântul Munte Athos în a doua parte a secolului al XX-lea, au fost înscriși imediat și în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române prin decizia Sfântului Sinod la ședința din 29-30 septembrie.

Cuvioși athoniți recent canonizați

La propunerea Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, Patriarhia Ecumenică a canonizat și alți doi cuvioși români athoniți: Sf. Cuv. Nifon Prodromitul, întemeietorul Schitului Românesc Prodromu din Sf. Munte Athos, și Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul, din obștea Schitului Prodromu.

Patriarhul Daniel și-a exprimat vineri recunoștința pentru canonizarea celor patru cuvioși în Anul Centenar al Patriarhiei Române.

„Proclamarea sfințeniei celor patru părinți aghioriți de origine română în Anul Centenar al Patriarhiei Române exprimă legătura duhovnicească neîncetată dintre Patriarhia Ecumenică și Biserica Ortodoxă Română, dintre monahismul athonit și monahismul românesc”, a spus Preafericirea Sa la întâmpinarea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu în Catedrala Patriarhală de la Bucuești.

„De aceea, mulțumim Sanctității Voastre și membrilor Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice pentru proclamarea sfințeniei celor patru români aghioriți.”

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I este în vizită în România la invitația Părintelui Patriarh Daniel, pentru a sfinți împreună pictura în mozaic a Catedralei Naționale și a sluji la hramul Catedralei Patriarhale istorice din București.

Foto credit: Schitul Românesc Prodromu (Arhim. Atanasie Floroiu, starețul sfântului așezământ)