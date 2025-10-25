Patriarhia Română va dărui racle pentru moaștele Sfinților Petroniu Prodromitul și Dionisie de la Colciu

Moaștele Sfinților Petroniu Prodromitul și Dionisie Vatopedinul vor fi păstrate în Sfântul Munte în racle din argint aurit dăruite de Patriarhia Română.

Acestea vor ajunge la Chilia „Sf. Gheorghe” de la Colciu și la Schitul Prodromu prin intermediul părinților athoniți invitați la sfințirea picturii în mozaic a Catedralei Naționale, a anunțat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel sâmbătă, la întrunirea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Raclele „vor fi sfințite după sfințirea picturii Catedralei Naționale și oferite simbolic Patriarhului Ecumenic, iar apoi acesta le va oferi celor două lăcașuri de cult din Muntele Athos în care viețuiesc călugării români”, a explicat Patriarhul României.

Patru sfinți athoniți de origine română au fost canonizați anul acesta de Patriarhia Ecumenică: Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu, Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu, Sf. Cuv. Nifon Prodromitul, întemeietorul Schitului Românesc Prodromu, și Sf. Cuv. Nectarie Protopsaltul, tot din obștea Schitului Prodromu.

Ultimii doi au fost canonizați la propunerea Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, iar Sfântul Sinod a discutat sâmbătă includerea lor în Calendarul Bisericii Ortodoxe Române, alături de primii doi, a căror includere a fost recent decisă.

Din delegația athonită care va participa duminică la sfințirea picturii Catedralei Naționale fac parte părinți care au avut legături strânse cu Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul de la Colciu și cu Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu: între aceștia, Starețul Atanasie Floroiu al Schitului Românesc Prodromu și mai mulți părinți care au fost ucenici ai Sf. Dionisie Vatopedinul de la Colciu.

Foto credit: Ziarul Lumina / Luigi Ivanciu