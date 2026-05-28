Festivalul de Muzică Bizantină a ajuns la Botoșani: Continuă să hrănească spiritual inimile oamenilor și astăzi

„Muzica bizantină continuă să hrănească spiritual inimile oamenilor și astăzi”, a spus miercuri Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, la concertul organizat la Botoșani în cadrul Festivalului de Muzică Bizantină de la Iași (IBMF).

Concertul dedicat vieții Maicii Domnului a avut loc pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. În fața publicului au concertat Corurile „Tronos”, „Tronos Junior”, „Evanghelismos” din Piatra Neamț și solista Ana Nuță.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a vorbit despre rolul muzicii bizantine în viața spirituală a credincioșilor și despre dimensiunea duhovnicească a festivalului.

„Muzica bizantină este mai mult decât o expresie artistică. Ea este o rugăciune, este o teologie cântată și respirația liturgică a Bisericii. Într-o lume în care omul este tot mai grăbit și mai tulburat lăuntric, cântarea bisericească rămâne un liman de pace și o chemare la adâncime, la liniște și la întâlnirea cu Dumnezeu, cu Maica lui Dumnezeu și cu sfinții lui Dumnezeu”, a afirmat ierarhul.

Transformarea lăuntrică a omului

Preasfinția Sa a subliniat că frumusețea cântării bisericești nu urmărește efectul exterior, ci transformarea lăuntrică a omului: „Sfinții Părinți au înțeles că frumusețea poate deveni cale spre mântuire atunci când izvorăște dintr-o inimă curată și conduce sufletul spre Hristos”.

Episcopul vicar a făcut referire la diversitatea celor care participă la festival, precum și a locului în care s-a desfășurat concertul: „Ne bucurăm că acest festival reunește coruri minunate din întreaga țară, chiar și din străinătate, profesori, cercetători, psalți și iubitori ai tradiției ortodoxe din țară și din străinătate, devenind o punte între generații și între popoare, unite prin aceeași credință și prin aceeași sensibilitate duhovnicească”.

„Ne bucurăm că acest festival se desfășoară în acest ținut al Botoșanilor, care are o frumusețe aparte și un suflet adânc legat de valorile credinței și culturii românești. Aceste locuri au dăruit neamului nostru oameni mari și suflete luminoase”, a adăugat ierarhul.

O adevărată școală de rugăciune

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania a adresat mulțumiri organizatorilor și a apreciat activitatea Corului „Tronos” și a părintelui arhidiacon Mihail Bucă.

„Am putea spune că, în seara aceasta, a fost o adevărată școală de rugăciune prin cântare. Corul Tronos este astăzi unul dintre cele mai cunoscute și iubite coruri de muzică psaltică din România”.

„Ne rugăm ca aceste zile de festival să ne fie nu doar un prilej cultural, ci și unul de reînnoire sufletească, de comuniune și de apropiere către Dumnezeu. Ne rugăm ca fiecare cântare pe care am ascultat-o și am primit-o să devină o rugăciune adâncă în sufletele noastre”, a încheiat ierarhul.

În aceeași zi a avut loc un concert dedicat Maicii Domnului la la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, unde au cântat Corul Academic „Byzantion”, Corul „Mini Byzantion” și Grupul „Agalliasis” din București. Festivalul se va încheia joi cu un concert la Centrul de evenimente „Agora” din Iași.

Foto credit: Doxologia.ro / pr. Silviu Cluci