Un grup de teologi benedictini, primit de PS Varlaam Ploieșteanul: Citesc în pelerinaj din opera Sf. Dumitru Stăniloae

Un grup de studenți și profesori de la Ateneul Pontifical Sant’Anselmo din Roma a fost primit joi de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal. Teologii benedictini au afirmat că, în cadrul acestui pelerinaj în România, vor lectura opera Sfântului Dumitru Stăniloae.

Grupul însoțit de părintele Gheorghe Militaru, vicar eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a vizitat Palatul Patriarhal, unde episcopul vicar patriarhal a evidențiat mai multe aspecte ale istoriei Bisericii Ortodoxe Române, afirmând că „suntem singura ortodoxie de limbă latină”.

Ierarhul le-a prezentat pelerinilor și repere ale relației dintre Biserica Ortodoxă Română și Biserica Romano-Catolică, amintind vizitele Papei Ioan Paul al II-lea și ale Papei Francisc la București.

„Noi știm și apreciem foarte mult interesul Ordinului Benedictin pentru viața liturgică răsăritană și suntem la curent cu traducerile și cu vasta operă liturgică”, a afirmat Preasfinția Sa.

Pe urmele sfinților români

Părintele Gheorghe Militaru a prezentat motivația spirituală a teologilor benedictini, care „poposesc în România pentru un pelerinaj de șapte zile, pe urmele sfinților români”.

„Vom merge la mănăstiri din sudul României, apoi la Pitești, Târgoviște, Sibiu, Sâmbăta de Sus, Sinaia și Ghighiu, după care pelerinajul nostru se încheie și ne întoarcem la Roma”.

Ateneul Pontifical Sant’Anselmo este o universitate pontificală specializată în științe liturgice și spiritualitate monahală. Instituția fondată în anul 1887 de Papa Leon al XIII-lea se află în Mănăstirea Sant’Anselmo all’Aventino din Roma și este condusă de călugări benedictini.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu