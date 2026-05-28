128 de copii au fost premiați la Miercurea-Ciuc pentru implicarea în activități culturale tradiționale

Un număr de 128 de copii au fost premiați marți, la Miercurea-Ciuc, în cadrul festivității organizate de Centrul Cultural „Miron Cristea” al Episcopiei Covasnei și Harghitei, pentru implicarea în activități culturale, artistice și de promovare a tradițiilor românești.

La eveniment au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Harghita, inspectori școlari, directori de unități de învățământ, cadre didactice, părinți și invitați.

Programul artistic a inclus momente susținute de copiii Centrului Cultural „Miron Cristea”. Grupul „Micii Cucuzeli” a interpretat cântări patriotice, iar corul centrului a pregătit un moment dedicat familiei.

Formarea copiilor în spiritul credinței

În deschiderea festivității, părintele arhid. Puiu-Tudor Ioan, inspector pentru tineret al Episcopiei Covasnei și Harghitei, a prezentat activitățile desfășurate în cadrul Centrului Cultural „Miron Cristea” și a evidențiat implicarea copiilor în cursurile organizate pe parcursul anului.

Totodată, a fost subliniată importanța acestor activități „pentru formarea copiilor în spiritul credinței, al tradiției și al valorilor culturale românești”.

În acest an, la cursurile Centrului Cultural „Miron Cristea” au participat 110 copii, unii fiind înscriși la mai multe activități. Printre cursurile organizate s-au numărat cele de cusături tradiționale, grafică, muzică bizantină, pictură de icoane pe sticlă și cor.

Expoziție cu lucrările celor mici

O parte dintre copiii care au urmat cursurile de cusături tradiționale și pictură de icoane pe sticlă au participat și la etapa județeană a Olimpiadei „Meșteșuguri Artistice Tradiționale”. La competiție au fost prezenți și copii din localitățile Toplița, Tulgheș și Corbu din județul Harghita.

În cadrul festivității a fost amintită și expoziția cu lucrările copiilor, deschisă la Muzeul Oltului și Mureșului Superior din Miercurea-Ciuc.

La final, au fost oferite diplome de apreciere copiilor participanți la cursuri și elevilor premiați la etapa județeană a Olimpiadei „Meșteșuguri Artistice Tradiționale”. Elevii calificați la etapa națională au fost evidențiați în mod special.

Părintele arhid. Puiu-Tudor Ioan a adresat mulțumiri inspectorilor școlari, instituțiilor partenere, coordonatorilor de cursuri, profesorilor, părinților, sponsorilor și tuturor celor care au sprijinit organizarea evenimentului.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei