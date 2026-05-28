Sprijin pentru nou-născuți: Protoieria Roman a donat echipamente necesare secției de Neonatologie

Protoieria Roman a oferit miercuri secției de Neonatologie a Spitalului Municipal de Urgență din Roman lămpi de fototerapie și produse pentru îngrijirea nou-născuților.

Acțiunea s-a desfășurat în ziua de pomenire a Sfântului Mucenic Ioan Rusul, unul dintre sfinții cunoscuți pentru ocrotirea copiilor, și marchează al șaselea an consecutiv în care Protoieria Roman sprijină secția de Neonatologie.

Darurile au fost oferite de părintele protopop Dan Alexandru Antoce în prezența managerului instituției, dr. Maria Andrici, a directorului medical, dr. Nicoleta Popescu, și a directorului de îngrijiri medicale, Toader Cărpuș.

„Personalul medical a primit cu entuziasm acest dar, venit din partea tuturor creștinilor care au dat curs apelului adresat de părinți pentru realizarea acestei donații”, au transmis organizatorii.

Anual, părinții și credincioșii din Protoieria Roman organizează o colectă în urma căreia sunt achiziționate echipamente medicale și produse necesare secției de Neonatologie. Suma colectată anul acesta a fost folosită pentru achiziționarea unor lămpi de fototerapie, utilizate în tratarea icterului neonatal.

„Majoritatea nou-născuților prezintă icter fiziologic, iar pentru tratarea acestuia sunt extrem de importante aceste dispozitive medicale”, au mai transmis reprezentanții eparhiei.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului