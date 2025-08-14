În imagini: Sf. Serafim cel Răbdător, înveșmântat pentru canonizare de maicile de la Mănăstirea Copou

Maicile care lucrează la atelierul Mănăstirii Copou din Iași au brodat un veșmânt special pentru proclamarea locală a canonizării Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus. Evenimentul are loc sâmbătă la Mănăstirea Brâncoveanu din județul Brașov.

Fotografii de la Doxologia au surprins lucrul mâinilor maicilor, cu două zile înainte de eveniment. Veșmântul a fost comandat de obștea Mănăstirii Brâncoveanu.

Sâmbătă dimineață, la ora 07:00, moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător vor fi purtate în procesiune și așezate spre cinstire într-un baldachin din curtea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus. Proclamarea locală a canonizării sale va avea loc după Liturghie, în jurul orei 11:30.

Cuviosul Serafim s-a născut în 27 octombrie 1912, în satul Totoi, din județul Alba, primind la botez numele Sfântului Dimitrie.

A studiat Teologia la Academia Teologică Andreiană de la Sibiu, unde s-a distins prin învățătură și bună purtare. Timp de șase luni, a viețuit în Sf. Munte Athos, la Chilia Sfântul Ipatie, împreună cu Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop.

Întorcându-se în țară în vremurile tulburi ale celui de al Doilea Război Mondial, cei doi sfinți s-au stabilit la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, ctitoria Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu, lucrând la reconstrucția ei.

Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător a primit hirotonia în ieromonah în 1941, iar în 1944 a fost numit stareț al Mănăstirii Sâmbăta de Sus. A fost duhovnic și îndreptător multora, mutându-se cu pace la Domnul în 20 decembrie 1990.

Tot în ziua de 20 decembrie a fost rânduită și pomenirea lui de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Vezi și:

Foto credit: Doxologia.ro / Silviu Cluci