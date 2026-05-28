Mitropolitul Irineu despre Sf. Ioan Rusul: S-a arătat apărător al dreptății și mărturisitor al credinței

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a afirmat miercuri, la hramul Bisericii „Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ioan Rusul” din Craiova, că sfântul „s-a arătat apărător al dreptăţii şi mărturisitor al credinţei”.

Mitropolitul Olteniei a vorbit despre viața și mărturisirea Sfântului Ioan Rusul, subliniind credința și răbdarea acestuia în timpul robiei.

„Sfântul Ioan Rusul a fost întărit de Bunul Dumnezeu să mărturisească învăţătura de credinţă în faţa oamenilor necredincioşi, care au încercat prin diferite mijloace să îl facă să se lepede de credinţa creştină”, a spus Înaltpreasfinția Sa.

Mitropolitul Olteniei a amintit că sfântul a fost vândut ca sclav unui stăpân musulman, fiind supus muncilor grele și umilințelor, dar a rămas statornic în credință.

„Cu multă smerenie şi multă dragoste, Sfântul Ioan i-a demonstrat stăpânului său că Dumnezeu lucrează în sufletul binecredincios şi că el este un adevărat mucenic al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că el a vorbit prin fapte”.

Sfânt făcător de minuni

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a evidențiat și evlavia credincioșilor față de sfântul mărturisitor, ale cărui moaște sunt cinstite pentru minunile săvârșite: „Dumnezeu l-a descoperit sfânt, întreg şi făcător de minuni. Sfântul Ioan este în cer cu sufletul, pe pământ cu trupul, fiind aşezat într-o raclă spre închinare şi binecuvântare pentru credincioşi”.

„Sfântul Ioan Rusul să mijlocească pentru sufletele noastre, iar Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze cu harul şi puterea Sa! Să aveţi multă sănătate, pace şi bucurie duhovnicească”, a afirmat la final Înaltpreasfinția Sa.

În cadrul slujbei, Mitropolitul Olteniei l-a hirotonit diacon pe teologul Alexandru Ciocârlan, pe seama Parohiei Teslui din județul Dolj. La final, părintele consilier Alexandru Zidaru a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru purtarea de grijă arătată comunității parohiale din cartierul Craiovița.

