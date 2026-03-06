Mozaicul Catedralei Naționale: Se lucrează la pereții pronaosului și la proiectul iconografic al paraclisului de la demisol

Pictorul bisericesc Daniel Codrescu, coordonatorul lucrărilor de pictură de la Catedrala Națională, a descris miercuri seară, în studioul Jurnalului Trinitas, stadiul lucrărilor la pictura în mozaic a sfântului lăcaș.

În timp ce catedrala a fost închisă, la finele anului trecut, pentru a permite turiștilor și pelerinilor să viziteze și să se închine, lucrul în atelierul de pictură a continuat, deoarece mai trebuie acoperiți aproximativ 9.600 din totalul de 25.000 de metri pătrați de mozaic, conform informațiilor oferite în ultima parte a anului trecut de pr. consilier patriarhal Nicolae Crîngașu.

În prezent, se instalează mozaicurile de pe pereții verticali din pronaos – inclusiv cei doi arhangheli recent expuși la Suceava și București – și se completează, pe pilaștrii din pronaos, reprezentările noilor sfinți români și sfinte românce.

În același timp, se conturează proiectul iconografic pentru paraclisul de la demisolul catedralei, care are suprafața egală cu cea a Catedralei din Timișoara și va fi pus sub ocrotirea Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamț, noul Hozevit, și a Sf. Cuv. Daniil Sihastrul.

Paraclisul de la demisolul Catedralei Naționale

Tematica picturii din paraclis va fi legată de viața pustnicească, având în vedere că ambii sfinți ocrotitori au viețuit în peșteri săpate în stâncă.

„Vor fi reprezentate scene din viața Sfântului Daniil Sihastrul și legătura pe care a avut-o cu Sf. Voievod Ștefan cel Mare, cum s-a spovedit la chilia de la Putna”, a dezvăluit Daniel Codrescu.

„Avem în Cappadocia foarte multe locuri care s-au păstrat din primele veacuri creștine și pe care le vom folosi ca exemple, precum și viața Sfântului Dimitrie cel Nou de la Basarabi”, care a viețuit și el într-o peșteră de pe malul râului Lom.

Daniel Codrescu a spus că și în zona Murfatlar de la noi din țară sunt peșteri în care este posibil să fi stat retrași sihaștri: „Viața primilor creștini este plină de astfel de elemente care ne vor susține programul iconografic pe care îl elaborăm acum pentru acest spațiu”.

„Vrem să fie un spațiu deschis, luminos, cu culori poate mai discrete decât sus, în catedrală”, a adăugat coordonatorul echipei de pictură a Catedralei Naționale. „Acesta este un spațiu mai intim, unde credincioșii vor fi mângâiați prin rugăciunea pe care se va rosti acolo.”

Două șantiere de pictură în mozaic

Provocările legate de pictarea în mozaic a paraclisului de la demisolul Catedralei Naționale sunt legate de arhitectura spațiului, care nu este foarte înalt, și de iluminare, care va fi în permanență una artificială, a explicat pictorul.

Daniel Codrescu a mai dezvăluit că dorința Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este ca lucrările la pictarea paraclisului să avanseze în paralel cu cele din pronaosul catedralei mari.

Avansul lucrărilor depinde atât de partea umană, adică de lucrătorii din echipă, dar și „de susținerea credincioșilor, cărora le mulțumim și care ne-au ajutat până acum și sperăm să ne ajute în continuare”, a spus Daniel Codrescu.

Coordonatorul atelierului de pictură al Catedralei Naționale a mai declarat că simte edificiul ca pe „un loc care e dătător de speranță și ridică statutul nostru ca neam”.

„E foarte important, mai ales în lumea de astăzi, în care trăim într-o foarte mare teamă și într-o mare deznădejde, în care bolile de toate felurile și mai ales cele psihice și tulburările, atacurile de panică și așa mai departe sunt la ordinea zilei.”

„Un loc ca acesta în care să te simți bine, să te liniștească, să te împace cu Dumnezeu și cu tine însuți, îl găsești din ce în ce mai rar în lumea de astăzi, iar eu cred că este un loc unic. Este un loc care cu adevărat poate să vindece”, a încheiat Daniel Codrescu.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu