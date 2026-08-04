Binele de știut matinal: 5 știri într-un minut

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Patriarhul Daniel a sfințit racla pentru moaștele Sfintelor Nazaria, Olimpiada şi Elisabeta, de la Văratec

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sfințit luni racla în care vor fi așezate moaștele Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu, de la Văratec. Slujba a avut loc în Paraclisul istoric „Sf. M. Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

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Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei: Vor fi înființate noi așezăminte monahale

Sinodul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei s-a reunit luni în ședință de lucru la Reședința Mitropolitană din Iași. Printre deciziile luate se numără înființarea unor noi așezăminte monahale.

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Proclamarea locală a Sfintelor Nazaria, Olimpiada și Elisabeta va avea loc cu prilejul hramului Mănăstirii Văratec

Proclamarea locală a canonizării Sfintelor Cuvioase Nazaria, Olimpiada și Elisabeta (Safta) Brâncoveanu va avea loc cu prilejul hramului Mănăstirii nemțene Văratec, închinat Adormirii Maicii Domnului. Evenimentele se vor desfășura în perioada 15–17 august.

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Patriarhul Daniel: Unitatea, cooperarea și comuniunea sunt căi sigure pentru consolidarea păcii în Orientul Mijlociu

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis luni un mesaj la deschiderea lucrărilor Congresului Mondial de Studii Siriace și a Conferinței Internaționale de Studii Creștine Arabe, ce are loc în perioada 3-7 august la Palatul Parlamentului din București.

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Pelerinaj la Paraclisul Catedralei Naționale: Vor fi aduse moaștele Sf. Ioan Iacob de la Neamț

Racla cu un fragment din moaștele Sfântului Ioan Iacob Hozevitul va fi dusă miercuri spre închinare la Paraclisul Catedralei Naționale.

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