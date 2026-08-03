PS Andrei: Când cerem ajutorul lui Dumnezeu, El ne întinde mâna

„Când cerem ajutorul lui Dumnezeu, El ne întinde mâna”, a subliniat duminică Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Andrei a explicat că Mântuitorul îi cheamă pe oameni să nu se lase biruiți de teamă, ci să rămână statornici în credință.

Preasfinția Sa a arătat că Sfântul Apostol Petru a mers pe apă cât timp și-a ținut privirea îndreptată spre Hristos, dar a început să se scufunde atunci când s-a uitat la vânt și la valuri.

„Când te uiți la Dumnezeu, nu ți-e frică de nimic. Când s-a uitat la Dumnezeu, nu i-a fost frică nici de apă, nici de vânt”, a subliniat Episcopul Covasnei și Harghitei.

La final, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să trăiască Postul Adormirii Maicii Domnului în rugăciune, nădejde și pace.

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi este așezată în Poiana Sfântului Ioan, pe vechea vatră a bisericii cu hramul „Sfântul Ioan Bogoslovul”, din județul Suceava.

Așezământul monahal îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului, care obișnuia să se retragă în acest loc pentru nevoință și rugăciune.

Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu este cinstit anual în 30 august, zi de sărbătoare pentru obștea mănăstirii și pentru pelerinii care îi trec pragul.

Foto credit: Episcopia Covasnei și Harghitei