PS Lucian a sfințit pictura restaurată a unei biserici din Caraș-Severin

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a sfințit duminică pictura restaurată a Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” din Răchitova, județul Caraș-Severin.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie, după slujba de sfințire a picturii interioare. Episcopul Caransebeșului a vorbit despre rolul Bisericii în viața omului, drept chemare pentru a dobândi mântuirea.

„În corabia bisericii trebuie să intrăm cu toții ca să ne câștigăm mântuirea, căci biserica este laboratorul sau cabinetul învierii și mântuirii noastre”, a subliniat Preasfinția Sa.

Recunoștință față de activitatea misionară

Preasfințitul Părinte Lucian a amintit că nu mai slujise Sfânta Liturghie în Parohia Răchitova din anul 2018 și a explicat dorința de a cerceta comunitățile eparhiei în care nu a ajuns de mai mult timp.

Pentru activitatea desfășurată în Parohia Răchitova, părintele paroh Dumitru Cosmin Marchiș a fost hirotesit iconom. De asemenea, ctitorii și binefăcătorii sfântului lăcaș au primit diplome de recunoștință din partea ierarhului.

În contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine, două familii din comunitate au fost evidențiate pentru apropierea față de biserică și pentru exemplul de moralitate și iubire între soți și copii.

Foto credit: Episcopia Caransebeșului